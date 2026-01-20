Culpan a Pati Chapoy de haber agravado estado de salud de madre de Daniel Bisogno con "indiscreción"

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Pati Chapoy está siendo envuelto en un terrible escándalo, debido a que en TV Notas han lanzado un informe en el que la culpan de agravar el estado de salud de la madre de su más querido alumno y amigo, el también fallecido presentador y actor, Daniel Bisogno, que al final derivó en su trágica muerte, mientras que su hijo luchaba por su vida. Según los informes, esta lamentable situación fue a causa de una simple "indiscreción" al aire.

Como se sabe, mientras que Bisogno luchaba por su vida y estaba hospitalizado e intubado en febrero del 2024, su madre, Araceli Bisogno también enfrentó una crisis severa de salud que la tenía también internada y peleando por sobrevivir. Por desgracia, pese a los esfuerzos médicos y personales, terminó por perder la vida el 25 de febrero del 2024, justamente un año antes de que el fallecido presentador de TV Azteca.

Aunque dicho fallecimiento ya tiene casi dos años, ahora, este martes 20 de enero del 2026, en TV Notas ha salido la información de que supuestamente Alex Bisogno, hermano de Daniel, brindó hace poco una entrevista que no ha salido a la luz, en la que explica que el fallecido actor le pidió a él y a Cristina Riva Palacio el no revelar información de su delicado estado de salud, ni de que lo operarían para no complicar el estado de salud que sabía que vivía su madre, pero que por desgracia no se cumplió, y pasó lo que temían.

Supuestamente, la madre de Michaela Bisogno habría hablado con Pati sobre el tema de la cirugía de Daniel, por lo que ella dio esta noticia al aire en Ventaneando poco después, hecho que escucharía Araceli, y que derivó en que su salud se viera afectada gravemente, al grado de que no se pudo hacer nada para estabilizarla y dicha crisis al final, la derivara a su triste muerte, e impidiendo que Bisogno se pudiera despedir.

Cabe mencionar que hasta el momento, la expresentadora de ADN40 no ha salido para hablar al respecto de estos señalamientos en su contra, pero se espera que pronto salga para desmentir el que haya afectado de tal manera a la madre del actor de Lagunilla, Mi Barrio, además que se espera que Alex también salga para aclarar si es verdad que él mencionó dichas acusaciones en un programa que no ha visto la luz hasta el momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui