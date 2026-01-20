Emmanuel Palomares rompe el silencio sobre arresto de Nicolás Maduro y ¿crítica a Fernando Carrillo?

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas venezolano, Emmanuel Palomares, recientemente brindó una entrevista ante las cámaras de TV Azteca, para finalmente romper el silencio con respecto a lo que él piensa del arresto de Nicolás Maduro, y su extradición a los Estados Unidos para pagar por los crímenes que se le imputan. De la misma manera, fue contundente con su respuesta sobre la defensa de Fernando Carrillo al mencionado presidente latino, ¿acaso le crítica su apoyo?

Como se sabe, la madrugada del pasado sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra de Venezuela, el cual resultó en la captura del presidente de dicho país antes mencionado y su esposa, y como era evidente, las reacciones al respecto no se hicieron esperar, especialmente de famosos venezolanos, como fue el caso de Gaby Spanic que lo celebró y hasta oró por esto, mientras que Carrillo se alzó en contra, afirmando que fue un atropello a los derechos humanos.

Y ahora, tras dos semanas de silencio, Emmanuel, que también es originario de dicho país, finalmente se ha pronunciado en una entrevista con Venga la Alegría, en la que afirmó que él está contento, pero que también cree que esto apenas es el comienzo y falta terminar de aterrizar la justicia para que se considere un buen triunfo: "Son un sin fin de emociones de felicidad, por saber que hay justicia, pero una justicia que aún no está completa, entonces por eso te digo es un tema sensible, y lleno de incertidumbre pero llenos de optimismo".

Emmanuel Palomares reacciona a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.



EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/Z1fZ5CIj1o — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 20, 2026

Ante esto, se le cuestionó que pensaba de Fernando Carrillo y de que dijera que para él lo hecho por el presidente Donald Trump, de entrar a Venezuela y llevarse a su presidente, es un atropello a los tratados y derechos políticos y humanos de Maduro, el actor de Vencer el Desamor, destacó que no piensa decir absolutamente nada y se va a reservar lo que piensa por lo dicho de su colega: "No voy a opinar al respecto".

Cabe mencionar que hasta el momento, en su mayoría, los artistas venezolanos que han migrado a México y ahora triunfan en Televisa, como ha sido Alicia Machado, Marjorie de Sousa, Palomares y Spanic, han estado de acuerdo en que fue algo positivo, desmeritando las declaraciones de Fernando, incluso en un programa en vivo, Carrillo fue severamente criticado cara a cara por una presentadora, que lo acusó de ser igual de "vil" que Maduro.

¡Venezolanos CONFRONTAN a Fernando Carrillo tras declaraciones en un programa! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6uFhhrpwun — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui