Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 21 de enero 2026: La fortuna de tu signo con Sol firme en Acuario

Ciudad de México.- El miércoles 21 de enero de 2026 llega con una energía inquieta y reveladora, ya con el Sol firme en Acuario, lo que pone al Universo en modo cambio, ideas nuevas y verdades incómodas. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día muchos signos sentirán la necesidad de romper rutinas, cuestionar decisiones recientes y dejar de vivir bajo expectativas ajenas.

Nana Calistar advierte que los astros empujan a pensar diferente y actuar con más autenticidad, aunque eso implique incomodar o salir de la zona de confort. Es un miércoles ideal para conversaciones que abren los ojos, ajustes mentales y planes a futuro que ya no pueden seguir esperando. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético de este domingo y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus planes y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque está dirigido especialmente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para hoy miércoles 21 de enero de 2026

Aries

Traes la cabeza llena de ideas, pero si no te organizas, no concretas nada. Este miércoles te empuja a cambiar la forma en que haces las cosas. En el amor, deja de reaccionar por impulso; alguien quiere claridad, no explosiones. Buen día para replantear metas.

Tauro

La energía acuariana te incomoda porque te saca de lo seguro. Aun así, es necesario. En el trabajo, ajustes inesperados te obligan a adaptarte. En el amor, deja de aferrarte a personas o situaciones que ya no te dan estabilidad.

Géminis

Tu mente va rápido y eso te favorece. Conversaciones importantes se dan este día. En lo laboral, una idea tuya puede abrir puertas si la sabes defender. En el amor, cuidado con decir una cosa y hacer otra.

Cáncer

Este miércoles te mueve emociones que habías guardado bajo la alfombra. No las ignores. En el amor, una charla honesta puede sanar o cerrar un ciclo. En lo económico, evita decisiones impulsivas.

Leo

No todo se trata de tener la razón. Hoy toca escuchar. En el trabajo, alguien te confronta, pero también te hace crecer. En el amor, si sigues imponiéndote, puedes desgastar la relación.

Virgo

El cambio te pone nervioso, pero también te libera. Ajustes en la rutina te sacan de control, pero te benefician. En el amor, deja de analizar tanto y permite que las cosas fluyan.

Libra

El Sol en Acuario te devuelve entusiasmo. Buen día para iniciar algo nuevo. En el amor, se reaviva la chispa o aparece alguien diferente que te sacude emociones. En lo económico, mantén equilibrio.

Escorpio

Tu intuición está fuerte, pero no todo se gana callando. En casa o familia se presentan cambios. En el amor, deja de suponer y mejor habla claro. Evita conflictos innecesarios.

Sagitario

Este miércoles te impulsa a moverte, aprender y planear. Buen momento para proyectos nuevos. En el amor, alguien te pide compromiso; decide si estás dispuesto o no.

Capricornio

La presión baja, pero las lecciones quedan. En lo laboral, revisa acuerdos y cuentas. En el amor, deja de cerrarte emocionalmente; no todo se resuelve con trabajo y silencio.

Acuario

El Sol en tu signo te pone en el centro del movimiento. Este día trae claridad y decisión. En el amor, magnetismo alto, pero cuidado con jugar con sentimientos ajenos.

Piscis

Necesitas tiempo para ti. No todo se decide hoy. En lo laboral, observa antes de actuar. En el amor, paciencia y empatía serán clave para evitar malentendidos.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui