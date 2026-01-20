Karina Torres toma drástica medida para salvar su vida; revela que casi pierde la vida por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida creadora de contenido mexicana, Karina Torres, recientemente brindó una entrevista en la que confesó la drástica medida que tomó a raíz de un problema muy fuerte en su estado de salud, para salvar su vida, señalando que hace poco, en esta crisis estuvo a punto de morir, destacando que desde ahora se enfocara en sanar al 100 por ciento, antes de retomar sus cirugías estéticas.

En entrevista con TV Notas, Karina confesó que aunque hace 10 años se inyectó biopolímeros en sus pompis, no fue hasta hace poco que viajó a Grecia por su show de Internet, Migajeras Por El Mundo, que tuvo una complicación, ya que le salió "un absceso en la pompi izquierda. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia". Señalando que tuvo intensos dolores.

La amiga de Wendy Guevara, declaró que una aneja le picó en el glúteo derecho, y al poco tiempo le salió el absceso en el izquierdo, causando mucho dolor, y aunque se cree que el piquete desencadenó una reacción en los biopolímeros, no hay forma de saberlo, por lo que tiene prohibido inyectarse cualquier cosa, pues podría ser que su cuerpo comience a rechazarlos y se ponga en riesgo: "El doctor me dijo que pudo haber sido por la picadura de una abeja hace poco, o porque el cuerpo está rechazando el polímero, o bien, por haberme inyectado Tribedoce. Yo ya no puedo inyectarme nada en la pompi".

La creadora de contenido, destacó que está siendo atendida por un especialista, que le ha hecho estudios, pues sí se asustó con el absceso y el dolor "sobre todo, por las consecuencias que generan los biopolímeros en el cuerpo humano. Los efectos son muy fuertes, pero afortunadamente me atendí con un cirujano". Tras sus estudios, hizo una cita en Colombia para retirarse y hacerse una valoración para una reconstrucción con su propia piel.

Me recomendaron colocarme unos parches muy buenos. Afortunadamente ya me está citarizando el absceso. Después de que me cierre bien ya me podrán quitar los biopolímeros. Todavía no me pueden intervenir. Mientras, seguiré lavándome la herida y cuidándome para estar al 100", agregó.

Torres declaró que en pocas semanas comenzará el nuevo proceso mencionado, afirmando que no se hará nada nuevo, que pausó sus planes de cirugías estéticas para enfocarse en su salud, pues teme por su vida, ya que en esta ocasión con toda la reacción a esa picadura, pensó que perdería la vida y quiere estar más tranquila en ese aspecto: "Antes de todo esto, ya había planeado hacerme algunos arreglitos. Me iba a realizar la luxación de costilla y una liposucción de brazos, pero prefiero darles prioridad a los biopolímeros. Primero está mi salud. En algún momento pensé que podría morir. Sin embargo, gracias a Dios, aquí andamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui