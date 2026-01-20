Karla Souza lo acusaría de agredirla: Gustavo Loza rompe el silencio y afirma que sigue adelante

Ciudad de México.- Después de que hace ocho años que la reconocida actriz de origen mexicano, Karla Souza, alzara la voz y acusara de agresión sexual, a un famoso productor, que se comenzó a decir que se trataba precisamente de Gustavo Loza, este en una reciente entrevista ha vuelto a romper el silencio ante las revelaciones de la actriz de Nosotros Los Nobles, y afirmó que ha dejado el tema atrás y ahora solo sigue adelante con su carrera.

En el año del 2018, Souza reveló que fue víctima de agresión sexual por parte de un famoso director de cine, y aunque ella se negó a dar nombres, muchos apuntaron hacía Loza, con el que trabajó en ¿Qué Culpa Tiene El Niño?, lo que causó todo un impacto negativo en su carrera, ya que su reputación se vio severamente afectada, y aunque trató de negar ser ese director, hubo muchos aspectos que llevaron al público a creer que sí, especialmente cuando la empresa con la que él trabajaba, cortara toda relación laboral con él.

Para Ventaneando y otros medios de comunicación, Gustavo en ese momento lamentó mucho el que su nombre quedara manchado de tal manera, y aunque Karla jamás salió a negar o afirmar que se hablara de él, su imagen no pudo soportar las simples especulaciones y perdió su trabajo, le cancelaron proyectos en proceso y contratos, manteniéndose alejado del medio por años. Pero ahora, Loza ha regresado para afirmar que sigue vigente y ha dejado atrás los señalamientos.

Fue mediante un encuentro con Venga la Alegría, en el que al presentar su nuevo proyecto, y ser cuestionado sobre los conflictos que tuvo en el pasado, que este declaró que ese capítulo de su vida está cerrado y no se rinde, que seguirá peleando por su carera y seguirá adelante, como ya lo está demostrando: "Ya son muchos años, ya pasó eso. No quisiera hablar de eso. Solo te digo que las crisis son oportunidades, y te hacen crecer, y te hacen fortalecerte. Y sigo aquí. Y seguiré".

Como era de esperarse, quiso promocionar su nuevo proyecto, Atlante, destacando que es una historia que vale la pena ver, destacando que el trabajo de los actores lo hace mejor: "Es una historia maravillosa la del Atlante, maravillosa. Todas las grandes figuras del Atlante serán representadas de alguna manera".

Gustavo Loza asegura que ya no quiere hablar de las acusaciones que hizo Karla Souza en su contra hace unos años.



