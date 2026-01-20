Karol G y Feid terminan su relación y Abelito es hospitalizado de emergencia: Esto y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de las últimas noticias de tus celebridades favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes de las estrellas, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 20 de enero de 2026, conoce que Karol G y Feid terminan su relación después de tres años.

Justin Bieber no olvida a Selena Gomez

El cantante Justin Bieber generó gran polémica luego de reaccionar a contenido relacionado con su exnovia Selena Gomez, pese a estar casado con Hailey Bieber y ser padre. En medio del trend que revive el 2016, el cantante fue señalado por dar 'me gusta' a un comentario que decía "Vivan los novios" en una foto donde aparecía junto a Selena.



Abelito es hospitalizado de emergencia

El famoso Abelito fue hospitalizado de emergencia tras un viaje a Brasil. El mismo actor, mediante sus redes sociales, compartió un mensaje con sus seguidores señalando que ya se encontraba en mejor estado de salud, pero no reveló el motivo de su ingreso ni el diagnóstico recibido.



Karol G y Feid terminan su relación

Según el medio TMZ, la ruptura entre la cantante colombiana Karol G y el cantante Feid ocurrió hace algunos meses y se dio en los mejores términos, sin conflictos ni terceras personas involucradas. La noticia ha dejado a más de uno sorprendido, ya que muchos creían firmemente que la pareja llegaría al altar.

