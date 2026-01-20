¡Síguenos!
Lupillo Rivera

Lupillo Rivera confirma que planea convertirse en padre a sus 53 años con Taina Pimentel; sería el séptimo

Lupillo Rivera acaba de confirmar que sí planea el convertirse en padre por séptima ocasión, a sus 53 años de edad, al lado de Taina Pimentel

Lupillo Rivera confirma que planea convertirse en padre a sus 53 años con Taina Pimentel; sería el séptimo
Lupillo Rivera confirma que será padre por séptima ocasión con Taina Pimentel a sus 53 años Foto: Internet

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, está en el centro del escándalo, debido a que recientemente él mismo reveló que planea convertirse en padre al lado de su pareja actual, la famosa y joven modelo, Taina Pimentel, pese a ya contar con 53 años de edad. En caso de que este nuevo sueño en pareja se cumpla, será el séptimo hijo del hermano de Jenni Rivera.

"Ya me traen con eso. Taina dice que quiere tener un pelón que ande corriendo por ahí. Nos va bien en el camino. Es una mujer buena. Me encantaría tener un par de hijos más".

El cantante nos confesó que no se ha hecho la vasectomía, y que aceptará lo que decida el destino "Sí se puede lograr y a ver qué dice Dios. Él nos pone el camino y hay que saber caminarlo y aceptarlo".

Lupillo tiene 6 hijos, fruto de sus 2 matrimonios, con María Gorola tuvo 4 hijas, con Mayeli Alonso procreó 2. Salvo el menor, que aún es un adolescente, todas las demás ya son mayores de edad. "Me llevo muy bien con él. Le gusta mucho el beisbol. Tenemos muchas cosas en común. Va bien la cosa".

"Me ha traído mucha tranquilidad y felicidad a mi vida. Estamos sonriendo los 2 y pues tratamos de compartir el mayor tiempo posible".

Fuente: Tribuna del Yaqui

