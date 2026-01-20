Miguel Martínez rompe el silencio y habla de su pelea con Diego Boneta, ¿no lo soporta por divo?

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante de origen mexicano, Miguel Martínez, en entrevista para TV Notas, ha decidido finalmente romper el silencio con respecto al escándalo que se ha generado después de que saliera a la luz, su tan polémica pelea al lado del que fue su mejor amigos de la infancia, el querido galán de melodramas e intérprete, Diego Boneta, ¿acaso será que no lo soporta por divo?

Como se sabe, fue el propio Miguel que hace algunos años, decidió confesar que ya no mantenía comunicación ni una relación cercana con Boneta, pes a que lo consideraba un gran amigo durante su infancia. Según lo revelado por el actor de Alebrijes y Rebujos, novela en la que trabajaron juntos, todo comenzó por una tontería, más nunca ha revelado la verdad de esta situación que los llevó a cortar toda comunicación de la noche a la mañana.

Como era de esperarse, al saberse del pleito, se dijo que Diego y él no podían verse, que tras Código F.AM.A, su pelea más fuertes y dejaron de tratar de visitar o de nutrir esa amistad que tenían: "Han dicho que Diego Boneta y yo tenemos un pleitazo a muerte, que no podemos ni vernos, y no es cierto. No manches, ese hombre es un caballero. En donde sea que me ha visto, siempre me saluda con gusto, y sus papás son súper educados, súper chidos; la verdad, los quiero mucho", aseguró Martínez.

“Nos peleamos de niños… fue un pleito de niños y se quedó”, dijo, dejando claro que nunca se trató de algo grave, pero que tampoco se resolvió del todo en su momento.

Él fue, cuando éramos niños, de mis mejores amigos. Yo tengo una gran historia con él Miguel explicó que el distanciamiento se dio de manera natural con el paso del tiempo y los compromisos laborales de ambos, además de los cambios propios de la vida

Fuente: Tribuna del Yaqui