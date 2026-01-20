Nominaciones a los premios Óscar 2026: todo lo que debes saber para sintonizarlos desde México

Ciudad de México.- El próximo jueves 22 de enero se realizarán las nominaciones a los premios Óscar 2026, en su edición número 98; te decimos todo lo que debes saber para sintonizar desde México. Las nominaciones se podrán ver completamente en vivo de forma por internet desde la cuenta oficial de YouTube de los premios y desde la televisión sintonizando TV Azteca.

La transmisión comenzará desde las 7:30 horas del centro de México. Los anfitriones del evento donde se revelará la lista de nominados serán Danielle Brooks y Lewis Pullman; también se contará con intérpretes de Lenguaje de Señas Americano (ASL) desde el 'Samuel Goldwyn Theater' en Los Ángeles, California; así lo emitió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde sus redes sociales.

En el mes de diciembre de 2025, la academia dio a conocer la lista de finalistas en 12 categorías, las cuales son: cortometraje de animación, casting, cinematografía, largometraje documental, largometraje internacional, cortometraje de acción real, maquillaje y peluquería, banda sonora original, canción original y efectos visuales.

La premiación se realizará el día domingo 15 de marzo de 2026; como en todos los años, el lugar será en el 'Dolby Theater de Ovation Hollywood', en Los Ángeles, California, donde se entregarán las estatuillas en sus 24 categorías.

