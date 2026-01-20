Por exhibir fraude en 'La Granja VIP', TV Azteca castigaría a Kike Mayagoitia y lo dejaría sin trabajo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que al famoso presentador, Kike Mayagoitia, lo han alcanzado las consecuencias de haber exhibido fraudes y también preferencias con ciertos participantes en La Granja VIP, pues ahora se ha afirmado que habrían tomado la decisión de castigarlo en TV Azteca, y los altos mandos de dicha empresa televisiva lo habrían dejado sin trabajos nuevos que ya le habrían prometido antes del reality.

Como se sabe, después de que Kike salió del reality del Ajusco, en entrevistas con Venga la Alegría y programas a los que se presentó, no se quedó callado y afirmó que producción no mostraba todo lo que pasaba, manipulando desde su narrativa al público, victimizando a Eleazar Gómez para que lo eligieran a él señalando que ellos saben de "la clave de la comunicación está en la narrativa", además de señalar que también favorecían a Sergio Mayer Mori con información del exterior, que le entregaban papelitos y que incluso recibió información externa de Carolina Ross.

En ese momento, él mismo dijo que era seguro que lo regañaran por esto, y ahora, una supuesta fuente cercana al expresentador de SNSerio, han salido a asegurar que aunque Kike no quería entrar al proyecto de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, precisamente por miedo a la "funa", lo obligaron, prometiéndole encabezar un concurso y formar parte del Mundial 2026, pero ahora se lo quitaron: "Le dijeron que todo esto está parado hasta nuevo aviso. Le comentaron que su paso por el reality no convenció del todo al público".

Según la fuente, el esposo de Cynthia de la Vega, sabe que esto es mentira y que son sus consecuencias de hablar, pero que está molesto por el hecho de que él aguanto el escrutinio público, el estar encerrado, solo por ver crecer su carrera, y ahora, lo están poniendo en una pausa: "Saliendo, pues sí estaba enojado, aunque tampoco dijo algo que no haya sido verdad, pero eso incomodó. Ahora que tenía ganas de demostrar de qué está hecho, pues lo vuelven a poner como en la banca, y eso no está padre".

Finalmente, según las declaraciones de la fuente, los altos mandos ya están más calmados y le darán más proyección en el matutino producido por Maru Silva, y siguen en pie el hacer ese programa de concursos de fin de semana para que él lo conduzca, pero que primero mantendrán en el foco a Alfredo Adame al ser el ganador, y aunque eso tiene algo frustrado a Kike, él sigue forma en esperar sus proyectos prometidos: "Sin duda, Kike sí está medio agüitado por todo esto, pero esperemos que vengan propuestas más adelante".

Fuente: Tribuna del Yaqui