¿Qué pasó entre Karol G y Feid? Revelan que la pareja terminó tras tres años juntos

Miami, Estados Unidos.- La exitosa cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, podría haber puesto fin a su relación sentimental con el cantante, compositor y productor Salomón Villada Hoyos, a quien sus seguidores llaman Feid. De hecho, esta información, que fue confirmada por el medio TMZ, ha dejado a más de uno sorprendido, ya que muchos creían firmemente que la pareja llegaría al altar.

De tal manera que, según el portal antes citado, fueron fuentes cercanas quienes revelaron que la ruptura ocurrió hace un par de meses, luego de tres años de relación, y que en términos generales se dio de la mejor forma posible, pues no existieron conflictos públicos ni intercambios de declaraciones. Por lo tanto, a partir de ese momento, ambos habrían optado por mantener un vínculo basado en el respeto mutuo, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Es necesario dejar muy en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha hablado públicamente sobre el tema; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento oficial. Evidentemente, en redes sociales ya se comenta ampliamente el asunto, donde los fanáticos se muestran inquietos ante esta inesperada posibilidad de que una de las parejas más sólidas del medio artístico se haya dicho adiós.

Una de las parejas más estables

Un poco de su historia juntos

Es importante recordar que las especulaciones en torno a Karol G y Feid se remontan al año 2021, cuando colaboraron en la canción FRIKI. En ese entonces no realizaron declaraciones al respecto, pero lo que despertó las alertas fue que comenzaron a ser vistos cada vez más cercanos, y no resultaba extraño captarlos juntos en distintos espacios públicos. Con el paso de los meses, mantuvieron ese marcado silencio, el cual fue interpretado como una decisión consciente de llevar su noviazgo lejos del foco mediático.

Anuncian su relación

Fue hasta la llegada de 2023 cuando la intérprete de Ahora me llama (2017) finalmente se animó a hablar sobre el vínculo que mantenía con el nominado a los Premios Grammy Latinos, describiéndolo como una persona que la impulsaba a mejorar su vida personal y que representó una etapa positiva para ella. Un rasgo que los distinguió durante su relación fue su presencia conjunta en eventos públicos, así como el constante bajo perfil que conservaron en sus plataformas oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui