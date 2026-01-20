¿Quién gana hoy la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Adelantos de este martes 20 de enero

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora, en los spoilers filtrados para este martes 20 de enero del 2026, se dice que para esta noche habrá sorpresas muy polémicas, ya que se dice que es posible que los papeles cambien drásticamente ante quién será el presunto equipo que ganará la Batalla Colosal, y quién se colgará la Medalla Femenil de la semana 17.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el nivel de competitividad, y el que la suerte diera un giro inesperado, comenzando a favorecer al equipo de Mario 'El Mono' Osuna y abandonara al de Koke Guerrero, comenzará a generar conflictos internos entre ellos y habrá muchas discusiones que incluso llevaran a varios a las lágrimas.

Por otro lado, se reveló que como la competencia de la Zona de Riesgo ya no estará en juego, o sea que no habrá un atleta instalado en el Duelo de Eliminación, en esta semana 17, se va a reemplazar por la competencia por la medalla, que en esta ocasión será del lado de las mujeres, quienes están en riesgo de salir esta semana. Según lo declarado por Proyecto TV, la ganadora será del lado rojo, Mati Álvarez, aunque en caso de ser diferente, sería del lado azul y se la llevaría Evelyn Guijarro.

Con respecto a que pasará en la Batalla Colosal en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de Humberto Noriega, o sea el de los rojos, por lo que en esta ocasión, una vez más se pintaría por completo del color escarlata, dejando a los azules sin ninguna de las dos recompensas importante de la noche, que los comenzaría a frustrar, después de venir de dos semanas de estar en la cima.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los azules los triunfadores con ambas recompensas.

