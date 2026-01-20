Tras 30 años al aire, actriz de Televisa informa que le dice adiós a 'La Chupitos' y revela la razón

Ciudad de México.- Después de 30 años al aire como 'La Chupitos', la reconocida actriz de Televisa y comediante de origen mexicano, Lilliana Arriaga, recientemente brindó una entrevista a TV Notas, en la que ha informado que le dice adiós al personaje, pero no para siempre, sino que va a evolucionar y no seguirá como se le conoce, por lo que decidió revelar la razón de todo esto.

Como se sabe, desde finales de los 90s', Arriaga poco a poco se ha hecho de un nombre bajo su personaje, formando parte de series, novelas y sobre todo, shows de comedia, alegrando a sus fans. Pero ahora, tras tantas décadas al aire, Liliana mencionó que detrás de todo lo bueno, le pasaba alfo terrible a nivel personal: "Sacrifiqué el tiempo de mi familia, no estuve en los momentos importantes de mis hijos y hubo un momento en que quise darme por vencida. Pero algo dentro de mí decía: tú puedes, eres una guerrera".

La famosa comediante reconoció que durante años normalizó el dolor, convencida de que el sacrificio era parte obligatoria del éxito, sin embargo, declaró que conformé pasó el tiempo y seguía con su personaje, la vida personal dejó marcas que apenas ahora se empiezan a notar y que está dispuesta a comenzar a sanar, aunque se diga que ya no está e el momento ideal para reconciliarse con cosas del pasado.

Ante esto la comediante recordó que durante años se presentó ante públicos reducidos y en sus propios shows de comedia recibió comentarios hirientes que cuestionaban su talento, en los que decían: "Ni graciosa es", señalando que no fue hasta que entró a La Casa de la Risa "cuando por fin logramos que la gente la aceptara, cuando vi esos lugares llenos, esas sonrisas, y me dije: 'todo ha valido la pena'".

Ahora, ante todo esto, declara que pese a que ya tenía éxito, seguía sintiendo un gran vació, y ahora, entiende porque sigue sin mostrarse como es ella, que sigue usando a 'La Chupitos', por lo que ahora, iba a decirle adiós a su personaje como todos lo conocían y ahora, comenzaría a mostrar más de la verdadera Liliana, parte de lo que es verdaderamente ella: #Me di cuenta que algo cambió y supe que ‘la Chupitos’ no era un personaje, era una excusa porque yo me quería esconder detrás del personaje para que no supieran quién era Liliana Arriaga".

Me escondía detrás de ella por miedo a que no fuese abrazada y aceptada, como la Chupitos. Hoy estoy aquí, sin maquillaje, sin personaje; solo yo: Liliana Arriaga, porque ‘la Chupitos’ y Liliana Arriaga tienen una gran historia que contar", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui