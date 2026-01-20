Vicente Fernández Jr celebra 'baby shower' de su bebé sin los Fernández; no querrían a Mariana González

Ciudad de México.- Pese a que Vicente Fernández Jr., llenó de emoción por ser padre de nueva cuenta, le hizo una celebración de 'baby shower' especial a su pequeña hija, con la extravagante temática de un circo, por desgracia sufrió el desprecio de los Fernández, debido a que se informó que la mayoría de su familia no asistió a la fiesta, a causa de que supuestamente no querrían a Mariana González, su ahora esposa y madre de su nena.

Actualmente el hijo mayor de Vicente Fernández y Mariana viven el momento personal más feliz de sus vidas, pues en agosto de este 2025 confirmaron los rumores de que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común, que poco después, en vivo de Hoy Día, revelaron que se trataba de una niña. Ahora, en enero de este 2026, a pocas semanas del parto, la pareja decidió 'tirar la casa por la ventana' con la celebración del 'baby shower' de su nena.

Pero, según informes de la cuenta de Instagram de Chamonic, salió a la luz que pese a ser un momento de unidad, de festejo por una nueva vida en camino, la familia Fernández no está apoyando al primogénito de Cuquita Abarca y Vicente, debido a que se dice que ninguno de los cuatro hijos de Vicente Jr, ni Alejandro Fernández, asistieron a este momento tan especial para la pareja, debido a que supuestamente no se llevan bien con Mariana y nunca la han aceptado en la familia.

Y como diría mi madrina Carmelita: “¡albricias !” uD83CuDF89 Pues resulta que Vicente Fernández Jr., a sus 61 añitos bien vividos uD83CuDF77, se convertirá en papá gracias a su relación actual. La futura mamá es Mariana González, de 42 años uD83DuDC83, y ambos decidieron anunciar con bombo y platillo uD83DuDCE2… pic.twitter.com/PnzSA3VnN0 — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) August 20, 2025

Según los informes de la cuenta antes mencionada, los únicos que asistieron al festejo fue Cuquita que se mantiene en una zona neutro en esta discusión familiar, tratando de mantener unida a su familia, quién además les prestó su rancho para la impresionante fiesta con temática de circo, así como también su hermano menor, Gerardo Fernández, su sobrino Alejandro Fernández Jr., junto a su esposa, Alexa Hernández, y sus dos hijas.

Cabe mencionar que en lo anteriormente mencionado hay algo de verdad sobre los hijos de Vicente Jr., pues Ramón Fernández, uno de sus hijos, en una reciente entrevista, confirmó que estaban distanciados, y en este momento cada uno vive su vida alejado del otro, y aunque le desea lo mejor, no lo quiere en su entorno cercano: "Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseo lo mejor; tengo meses de no hablar con mi papá, meses. Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo".

Fuente: Tribuna del Yaqui