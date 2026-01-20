(VIDEO) Alfonso Obregón aún no regresa a 'Shrek 5' y lanza ultimátum: ¿Tiene privilegios Eugenio Derbez?

Ciudad de México.- El reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón continúa sin aceptar formar parte de Shrek 5, lo que ha generado que algunos consideren que el proyecto podría no tener éxito, ya que él es quien da voz al protagonista en la versión en español de las películas animadas. A continuación, te presentamos algunas de las solicitudes que realizó para regresar como el ogro.

De hecho, Alfonso compartió un video en su perfil de Facebook donde explicó algunas de las condiciones que plantea a Universal Pictures. Entre las más importantes se encuentra asumir la dirección del doblaje, recibir una remuneración considerablemente mayor que en las entregas anteriores y obtener un reconocimiento destacado en los créditos de la película y en los materiales promocionales.

"Mi postura es muy clara, pero lo voy a repetir para que no queden dudas. Si la empresa que se hará cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a discutir mi crédito al inicio de la película, dirigir el doblaje y arreglarnos en cuanto a la paga, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema si no la grabo", destacó el actor, recibiendo numerosas reacciones de personas que aseguran que no irán a ver el filme si él no participa.

'Shrek 5'

En realidad, las inconformidades de Obregón no son nuevas, pues en el pasado ha señalado que le parece injusto que en la publicidad latinoamericana de la franquicia únicamente se incluya a Mike Myers, quien interpreta a Shrek en Estados Unidos. Mientras tanto, su compañero Eugenio Derbez, quien da voz al emblemático Burro, sí ha recibido reconocimiento por su papel y, cabe destacar, ya aceptó trabajar en la nueva versión.

uD83DuDEA8 Shrek 5 :

Por Alfonso Obregon, confirmó que no será la voz del ogro.

uD83DuDE2C

"Le pagan a Derbez millones y a mí miles".

uD83DuDC80

¿Tú qué opinas?

uD83EuDD14#TioTendencias #Shrek pic.twitter.com/FRlpZvmEmu — Porque es tendencia en México (@TendenciasMX) January 20, 2026

En cuanto a la película, como hemos informado en TRIBUNA, su estreno estaba previsto inicialmente para julio de 2026, luego se retrasó a diciembre y ahora se dice que será hasta el 30 de junio de 2027. Según medios locales, estos cambios se deben a que aún no se ha logrado consolidar el nuevo estilo de animación y el rediseño de los personajes. Ahora te toca a ti: ¿estás de acuerdo con las solicitudes de Alfonso Obregón?

Fuente: Tribuna del Yaqui