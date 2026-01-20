VIDEO: Brenda Bezares se deja ver sin maquillaje en un reality show y los MEMES hacen lo suyo

Ciudad de México.- El reality show ¿Apostarías por mí? se estrenó el pasado 18 de enero de 2026 y la polémica no se ha hecho esperar. Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares forman parte de este proyecto televisivo junto a otras once parejas que pondrán a prueba su confianza, amor, comunicación y resistencia emocional en una serie de retos al interior de La Villa, el lugar en el que habitarán durante esta convivencia aislada en Brasil.

Durante una charla íntima con el cantante Lorenzo Méndez, la conductora regiomontana recordó las críticas luego de que 'Mayito' le obsequiara los cuatro millones de pesos que recibió por ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En esta conversación, la expresentadora de Multimedios se dejó ver sin maquillaje, momento que no pasó desapercibido para los usuarios en las diferentes redes sociales.

Cuando me dio los 4 millones de pesos me vino toda la funa… que si le voy a quitar su dinero, que si me aprovecho, que si quiero subirme a su fama. Y todo ese tiempo de cosas… y cuando me preguntan qué hice con el dinero, pues nada, está en inversión", contó la también actriz en medio de esta interacción con el exvocalista de La Original Banda El Limón.

Sin embargo, la declaración de Bezares pasó prácticamente a segundo plano, ya que el foco se centró en cómo mostró su rostro al natural. El momento cobró notoriedad cuando el público se percató de que Brenda Bezares no llevaba un gramo de maquillaje en su cara, situación que resultó atípica en ella. Las críticas y burlas se hicieron presentes en redes sociales, principalmente a manera de memes compartidos por los internautas.

A Brenda Bezares todavía la recuerdo cuando salía en the last of us pic.twitter.com/2q1mr8Szdj — Larry Carriata ? (@LarryCarriata69) January 20, 2026

Su cara me recordó a este personaje. pic.twitter.com/DjYtx1dZcC — Patient Zero (@hectpp91) January 20, 2026

Me recordo a alguien.. pic.twitter.com/VEBOiQmD7e — El Javi (@aliasjavivi) January 20, 2026

Gustavo Adolfo Infante haciendo colsplay de Brenda Bezares. pic.twitter.com/jjswM0JUru — MikeFliuD835uDD4FuD83DuDC8E ? (@Mik3lodium) January 20, 2026

Estas parejas forman parte de ¿Apostarías por mí?

El programa es conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, además podrá verse en vivo 24/7 por la plataforma de streaming ViX. También contará con analistas como Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H. A pesar de Mario y Brenda Bezares, la producción cuenta con la participación de:

Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar

y Adrián Di Monte y Nuja Amar

y Beto Mejía y Alejandra Jaramillo

y Franco Tradardi y Breh Badassifier

y René Strickler y Rubí Cardozo

y Jim Velásquez y Alina Lozano

y David Leal y Gigi Ojeda

y José Medina y Tiby Camacho

y Lorenzo Méndez y Claudia Galván

y Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

y Laysha Zamora y Nelson Cordero 'El Malito'

@canalestrellasof "Me funaron porque Mario me regaló los 4 millones de pesos", confiesa Brenda ?? Disponible en ViX, Univision, UniMás y LasEstrellas ? sonido original - Las Estrellas - Las Estrellas

Fuente: Tribuna del Yaqui