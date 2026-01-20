VIDEO y FOTOS revelan cercanía entre Erik Rubín y una mujer; aseguran que se besaron

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano Erik Rubín, a quien la gran mayoría identifica por haber formado parte de la banda de pop Timbiriche, podría haber iniciado una nueva relación sentimental, lo cual, de confirmarse, lo colocaría en una situación amorosa similar a la de su expareja Andrea Legarreta, de quien recientemente se dio a conocer que mantiene un noviazgo con Luis Carlos Origel Jr., sobrino de Pepillo Origel.

Antes que nada, es importante precisar que la información proviene de Kadri Paparazzi, ya que fueron ellos quienes difundieron un par de imágenes en las que se observa al intérprete en un centro comercial de la Ciudad de México, acompañado de una mujer con quien se mostraba bastante relajado y cercano. Aunque únicamente recorrieron algunas tiendas de ropa y en varias ocasiones permanecieron de pie frente a los exhibidores, muchos consideran que entre ambos podría estar surgiendo algo más que una simple amistad.

De hecho, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la fémina; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto. Una de las fotografías captó el instante en el que Erik y ella disfrutan de un helado mientras conversan y caminan por la plaza. Cabe destacar que, hasta ahora, el artista no se ha pronunciado sobre el tema.

Erik Rubín y la mujer misteriosa

Caminando juntos

Aseguran que en el algún momento se besaron

¿Hubo beso?

Lo más llamativo ocurrió durante la transmisión del canal, cuando Lobo, colaborador de Kadri Paparazzi, aseguró que logró verlos besándose, aunque lamentó no haber podido captarlo en video: "Chakalito, yo te lo puedo decir, yo los vi besándose, lástima que no pude grabarlos, no siempre se puede. Yo los vi besándose. Yo, Erik Rubín, te vi besándola, no sé si a todas tus amigas las beses así, ahí en la fila de los helados", resaltó.

Asimismo, desde que se dio a conocer que la colega de Galilea Montijo mantiene una relación con un creador de contenido enfocado en vida saludable y deportista, mucho más joven que ella, se desató un intenso debate en redes sociales. Esto debido a que varios internautas consideran que lo ideal es mantener una relación con alguien que se encuentre en una etapa similar de la vida, y no con una brecha generacional tan marcada como la que existe entre estos dos personajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui