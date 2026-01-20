Yolanda Andrade reaparece con un desgarrador VIDEO en el que exhibe secuelas del ELA que padece

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, recientemente ha causado gran shock entre sus millones de seguidores, debido a que reapareció con un desgarrador video, publicado en sus redes sociales, para sincerarse con sus fans y exhibir las secuelas del ELA que padece desde marzo del 2022 y que la ha mantenido lejos de la vida pública por una larga temporada.

Después de tres años de estar al borde de la muerte ante crisis neurológica y meses retirada de Montse y Joe, realizándose más pruebas y estudios médicos, a mediados del 2025, Yolanda en una entrevista con Venga la Alegría reveló que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que es abreviada como ELA. Tras estas declaraciones, ha afirmado que su fallecimiento está cada vez más cerca, y ha enfrentado un par de crisis, incluso el 15 de diciembre tuvo que ser hospitalizada por lo mismo.

Ahora, ante su nuevo retiro de la vida pública para recuperarse de esta última recaída, en la que hasta aseguraron que estaba siendo secuestrada por su hermana, Marilé Andrade, la presentadora y actriz de Televisa ha reaparecido recientemente con un video en su cuenta de Instagram, en el que exhibe las secuelas que le ha dejado su enfermedad neurodegenerativa progresiva, que deteriora su cuerpo, dejando en claro que ha sido muy complicado todo.

En dicho material audiovisual, la actriz de melodramas como Yo No Creo En Los Hombres, ha mostrado la manera en que su rostro se ha ido deteriorando a causa de los espasmos de su enfermedad, revelando que a lo largo de estos casi cuatro años con sus problemas, sus músculos se han estado debilitando y atrofiando, explicando que es porque las células y neuronas motoras, fallecen a causa del ELA, por lo que en este momento de su vida, quiere agradecer al público conocedor el estar con ella en este complicado momento y preocuparse por su salud.

De la misma manera, declaró que además de la medicina tradicional para mantener síntomas bajo control y las terapias para seguir hablando, también ha recurrido a terapias como la acupuntura, destacando que como terapia complementaria de lo que ya hace, sí ha tenido una mejoría en su calidad de vida y le ha ayudado a aliviar diversos síntomas musculares, y aunque señala que no es una cura, es parte de lo que la mantiene con algo de fuerza para seguir luchando.

Yolanda Andrade PUBLICA video mostrando lo COMPLICADO que es superar la ESCLEROSIS#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/QOtQUwJvbq — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui