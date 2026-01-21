Carín León pospone sus próximas presentaciones: Confirma haberse contagiado de dengue

Hermosillo, Sonora.- El reconocido intérprete de música regional mexicana, Carín León, se ha visto en la necesidad de pausar sus actividades profesionales tras confirmar que padece dengue. Debido a este inconveniente de salud, el cantante no podrá cumplir con los compromisos que tenía pactados para esta semana en el Palenque de la Feria de León.

A través de un reporte oficial compartido por su equipo de trabajo, se detalló que el diagnóstico médico obliga al artista a guardar reposo absoluto. En el documento explicaron que "el artista se encuentra siguiendo indicaciones médicas para lograr una pronta recuperación", subrayando que la prioridad en este momento es su bienestar físico. Esta medida busca asegurar que, una vez que regrese a los escenarios, pueda ofrecer el nivel de energía y voz que sus seguidores acostumbran recibir en cada evento.

El equipo del cantante informó que se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación. Créditos: Internet

Por tal motivo, los conciertos originalmente programados para los días 22 y 23 de enero han sido movidos al próximo mes. Las nuevas fechas quedaron establecidas de la siguiente forma: el show del 22 de enero se pasará al 5 de febrero, mientras que la presentación del 23 de enero se realizará el 6 de febrero. Con este ajuste, los organizadores esperan que el cantante tenga el tiempo suficiente para superar los síntomas de la enfermedad y retomar su agenda sin mayores contratiempos.

Para tranquilidad de los asistentes que ya contaban con sus entradas, el management del sonorense aclaró que los boletos comprados previamente "seguirán siendo válidos para las fechas correspondientes, sin necesidad de realizar cambios adicionales". Esto significa que quienes planeaban asistir en enero podrán ingresar al recinto en febrero utilizando el mismo ticket.

Asimismo, el equipo de Carín León aprovechó el espacio para pedir la paciencia de los fans ante este imprevisto de fuerza mayor. Reiteraron que la decisión de posponer las fechas se tomó "pensando en el bienestar del cantante y en ofrecer un show en óptimas condiciones", agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre la evolución de su estado de salud a través de sus canales oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui