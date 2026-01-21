¿De Televisa a prisión? Exconductor de TV Azteca demanda a Luis 'El Potro' Caballero por difamación

Ciudad de México.- Después de que el polémico actor y cantante mexicano, Luis 'El Potro' Caballero, hablara de más en uno de los programas de Televisa, y arremetiera en contra del excondcutor de TV Azteca y activista mexicano, Arturo Islas, ahora enfrenta las consecuencias por este motivo, ya que ha decidido demandarlo por difamación y también por daño moral a través de la vía civil, ¿acaso irá a prisión?

Como se sabe, mientras que 'El Potro' estaba en La Casa de los Famosos México, dijo que él tenía una fuente, Yael Ruiz, que le expuso la oscura verdad detrás del altruismo de Arturo con animales, o al menos, que eso fue lo que le dijeron, pues en realidad sí lucraba con lo que hacía, y le daban mucho dinero: "Vende a los animales como piel. Es tráfico de animales exóticos... Es un vende humo, un ‘engañabobos’. A esta vieja (Yael) la han amenazado de muerte. Está metido con gente de mucha lana, ‘turbios’, no te puedo decir de dónde viene la lana, pero sí que están lucrando con animales".

Ahora, una presunta fuente cercana a Luis, declaró que la fidelidad no es parte de la vida del cantante, y que mientras que estuvo con Fernanda de la Mora, tuvo un romance con Yal, la que le contó todo eso de Arturo, que repitió para apoyarla, y al hacer esto más grande, ahora, enfrenta demanda millonaria por daño moral y difamaciones: "No entiendo por qué Luis se dejó embaucar por esta chava, porque, además, Yael se clavó, y cuando ‘Potro’ quiso zafarse, ella lo amenazó con: 'Le voy a confesar todo a Fernanda'. Obvio no lo hizo, pero ahora él está en un gran lío. Creo que el proceso legal aún va para largo".

Ante esto, el abogado penalista de Arturo, Erick Rauda, confirmó para TV Notas, que Caballero sí tiene una demanda en su contra, debido a que por sus declaraciones sí le causaron diferentes daños a Arturo en su imagen, ya que las marcas que lo patrocinan se hicieron para atrás, porque no querían estar relacionados con alguien con conceptos de tráfico: "Tenía una marca especial que le canceló una producción. Ahí está el daño moral. Son 4 millones de pesos lo que reclamamos a 'Potro'.

Arturo Islas y ‘Potro’ ya tuvieron una audiencia. ‘Potro’ manifestó que no fueron sus palabras, que él no lo dijo, que se lo dijeron, que él habló en voz de una tercera persona, pero el video no miente. Además, hay una denuncia por falsedad en declaraciones porque ante el juez, dijo que él no lo comentó, pero ahí están los videos. Hace un año se inició el procedimiento por daño moral, y hace unos meses, por la falsedad. Está en un problema importante", agregaron.

Finalmente, el abogado afirmó que en caso de que la demanda por lo civil proceda y la gane el expresentador de Survivor México, tendrá que pagar más de 4 millones, porque se va actualizando y el delito de falsedad en declaración tiene una penalidad mínima de 2 años de prisión, si no cumple o se presenta: "Calculo que para la resolución serán 6 meses más, en el civil y en lo penal. En lo penal se le volverá a llamar a audiencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui