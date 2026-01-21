Entre lágrimas, Alicia Villarreal sale de la Fiscalía de Nuevo León reclamando justicia (VIDEO)

Monterrey, Nuevo León. - La exitosa cantante del género regional mexicano, Alicia Villarreal, acudió recientemente al Centro de Justicia para las Mujeres en Monterrey, Nuevo León, donde rectificó la denuncia interpuesta contra su expareja y padre de sus hijos menores, el productor estadounidense Cruz Martínez, por violencia digital y difamación, a quien públicamente ha acusado de haberla violentado durante su matrimonio.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también presentó una nueva denuncia por agresión digital contra el empresario Francisco Cantú, quien, como hemos informado en TRIBUNA en múltiples ocasiones, ha arremetido contra la intérprete de Insensible a ti y llegó incluso a afirmar que tuvo una relación fugaz con la cantante, algo que la regiomontana ha desmentido, aunque él continúa firme en sus declaraciones.

Cabe destacar que, durante su encuentro con medios como Ventaneando, la Güerita Consentida lucía visiblemente afectada en compañía de su novio, el influencer y conferencista motivacional Cibad Hernández, con quien, según rumores recientes, estaría atravesando una crisis de pareja. A pesar de los comentarios que circulan, él no se separó en ningún momento de la talentosa exintegrante de Grupo Límite.

El proceso ha sido muy complicado

Las autoridades no han detenido las agresiones

En un fragmento de la entrevista, Alicia expresó que se ha sentido muy frustrada debido al ambiente hostil y los constantes ataques a través de plataformas digitales. Además, señaló que en ninguno de los casos las autoridades intervinieron a su favor. Asimismo, dejó muy en claro que no planea dar marcha atrás y que seguirá luchando por sus derechos, pues cree firmemente que las mujeres no deben ser tratadas de esa manera.

"Sigo con lo mismo, sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale, no se valen las injusticias ni las mentiras contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima de verdad; ahorita no puedo hablar", contó la celebridad al borde del llanto, interrumpiendo abruptamente sus palabras para ceder la palabra a su abogado Gerardo Rincón, quien reiteró que ella estaba muy afligida.

