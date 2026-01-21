Eugenio Derbez al borde del llanto hace una conmovedora confesión y estremece a 'VLA': "Da nostalgia"

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, recientemente brindó una entrevista para el programa de Venga la Alegría, en el que se mostró sumamente afectado por un recuerdo del pasado y al borde del llanto, hizo una muy conmovedora confesión sobre su fallecida madre, la reconocida primera actriz Silvia Derbez, con la cual estremeció a TV Azteca al ver su lado más vulnerable.

En los últimos años, el creador de La Familia P.Luche ha estado en el centro del escándalo a causa de sus dimes y diretes con su expareja, Victoria Ruffo, y escándalos como declaraciones del Tren Maya o cada que habla sobre política, ya sea que haga referencia a la de México o la de Estados Unidos, que es donde actualmente está radicando. Sin embargo, en esta ocasión fue completamente diferente

En una reciente entrevista exclusiva para el matutino de TV Azteca, Eugenio recordó a su madre, Silvia Derbez, la cual fue una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica, confesando que tiene desde hace 24 años, bien resguardada la última carta que su madre le escribió solo unas semanas antes de perder la vida, mostrándose muy cerca de las lágrimas: "Justamente la tengo en mi casa, ahí la tengo todavía la tengo guardada en una caja fuerte, me da nostalgia"

Ante esto, el exactor de Televisa, declaró que él quiere que la menor de sus hijas, Aitana Derbez, también conozca el legado de su abuela en el cine y la TV mexicana, y no solo como su abuela, destacando que ya comenzó a mostrarle muchas cosas de la actuación de doña Silvia: "He querido enseñarle alguna película de mi mamá, porque la he visto en foto, pero nunca la ha visto actuando, porque no sé como enseñarle las novelas de mi mamá y películas sí tengo películas con Pedro Infante, pero le quiero enseñar mucho trabajo de mi mamá".

Finalmente, con mejor ánimo y una gran sonrisa, el esposo de Alessandra Rosaldo confesó que fue gracias a su madre que a los 12 años tuvo su primera novela, y fue porque el actor Jaime Moreno sabía que era hijo de Silvia y lo recomendó para que hiciera de su hermano: "La primera telenovela que hice fue a los 12 años, Ana del Aire, fue porque uno de los actores era Jaime Moreno, y necesitaban al que hiciera hermano de Jaime Moreno, y él tenía la barba bien partida, entonces dijeron 'ay pues el hijo de Silvia'".

