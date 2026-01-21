¿Exhibe infidelidad? Kenia Os revela que hubo coqueteos con Peso Pluma pese a que tenía pareja

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Peso Pluma se encuentra en medio del escándalo, debido a que la querida cantante mexicana, Kenia Os, recientemente brindó una entrevista en la que habló del inicio de su enamoramiento, donde reveló coqueteos mientras que grababan juntos su dueto musical, pese a que el cantante de corridos tumbados tenía pareja, ¿acaso expuso una infidelidad?

Como se sabe, en el 2024, Kenia y el 'Doble P' lanzaron su primera colaboración musical hasta el momento, Tommy y Pamela, mientras que el reconocido originario de Sinaloa estaba en una relación sentimental, Hanna Howell, por lo que llamó la atención que Os confesara que hubo coqueteos, aunque ha explicado que no se trató de ningún romance indebido, pues afirma de manera contundente que no pasó nada en ese momento.

En su entrevista para la periodista mexicana, Adela Micha, Kenia declaró que cuando se conocieron ambos se gustaban y lo sabían bien, pero que jamás pasaron de lo profesional, aunque sentían esa energía romántica que los ponía nerviosos, incluso asegurando que sus respectivos equipos lo notaban y ahora se ríen de ellos, en realidad jamás dieron pie a nada: "Pero nunca realmente ahí pasó nada. De hecho, yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación, así que todo fue súper profesional. Jamás pasó nada, a pesar de que yo sabía que le gustaba".

Entonces desde aquí Peso Pluma empezó a sentir cositas teniendo a Kenia Os a un lado y tan cerca OMGG pic.twitter.com/EafZCrQUVd — oscar ? (@altocarnos) January 20, 2026

Ante esto, declaró que mientras que estaban grabando el vio en realidad casi no se hablaban más allá de todo lo necesario para las escenas, hasta que un día, el intérprete de Lady Gaga le dijo "Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, a mí esto no me pasa", pero que ella solo se río y minimizó sus declaraciones, para después solo enfocarse en terminar todo: "Yo lo volteé a ver y le dije: 'Pero, ¿por qué estás nervioso? No te pongas así'. Y él me contestó: 'Bueno, pues es que creo que ya sabes', y ya. Luego nos dijeron: '¡A grabar!' y nada, te lo juro. No hablamos ni nos vimos después del video".

La intérprete de Malas Decisiones aseguró que jamás pasó nada entre ellos cuando él tenía novia, y que incluso después de su ruptura con Hanna y tenerse en amigos cercanos en Instagram, no hablaban y no pasaban de simples coqueteos, destacando que ella misma le cortó las alas en dado momento, porque nomás no se atrevía a pasar de decirle unas simples palabras, y no daba el siguiente paso.

Yo estaba haciendo un asado de Sinaloa, porque los dos somos de allá, y me contestó la historia: '¡Ay! ¿A poco sabes hacer asado? ¡Qué mujer!'. Para ese entonces, cada que él estaba soltero me daba likes o me respondía historias, y yo le decía: 'Ay, ya, ¿para qué? No te creo nada, mejor ni me escribas, ya bye'. Me coqueteaba, pero me tenía miedo y no pasaba de ahí. Hasta que me respondió esa historia y me dijo: 'No, ahora sí vas a ver que sí, en Año Nuevo quiero conocerte'. Yo no le creía nada, pero me pidió mi número y ahí empezamos. Un año después, aquí estamos", concluyó.

LA NUEVA ÁNGELA AGUILAR



Kenia Os confesó que, durante las grabaciones del video de “Tommy & Pamela”, Peso Pluma y ella se admitieron mutuamente que se gustaban, a pesar de que él tenía novia en ese momento. Ella, sin rodeos, aceptó y correspondió a los coqueteos. pic.twitter.com/gkzfpkD9Nv — Guadalupe uD83DuDC36 (@keninipuroamor) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui