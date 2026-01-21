Exponen mensajes de Taylor Swift y Blake Lively en contra de Justin Baldoni; lo llaman "una per..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de tantos dimes y diretes, en redes sociales se han expuesto los mensajes que intercambiaron la reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, con la que era su mejor amiga, la actriz Blake Lively, en los que se lanzan en contra de Justin Baldoni, después de las acusaciones de la estrella de Hollywood, en los cuales lo llaman "una per..." y lo acusan de "sacar su pequeño violín" para victimizarse.

Como se sabe, la actriz de Miedo Profundo desde hace más de un año que ha tenido serios problemas legales con coprotagonista de Romper el Circulo, que por desgracia no han hecho más que aumentar conforme pasa el tiempo, pues escaló de un nivel mediático hasta llegar al tema legal, en el que Baldoni interpuso una demanda por 400 millones de dólares a causa de una supuesta difamación y daño moral en contra de la famosa pareja al haberlo tacharlo de ser un "depredador sexual".

Conforme avanzó el caso, la novia de Travis Kelce fue involucrada al ser la mejor amiga de Lively, señalando que habría mensajes entre ambos que expondrían inocencia ante las acusaciones en contra de Baldoni. Ahora, tras casi dos años de que se desatara el drama legal, en medios estadounidenses filtraron que la corte de Nueva York sobre el caso sí revisó los mensajes de la actriz con la intérprete de The Fate Of Ophelia, y exhibieron lo que ambas dijeron.

En el intercambio que se ve en los documentos oficiales, se ve como es que Blake llama "director tonto" a Justin, y como es que la creadora de Bad Blood le envía un mensaje a la actriz sobre el reportaje del New York Times que destapó el drama en el set con el mensaje "Creo que esta perra sabe que algo se acerca porque ya sacó su pequeño violín", en el que Baldoni dice que se siente "sexualmente traumatizado".

Fuck creepy racist abuser Justin Baldoni twice. Who the hell leaves an inappropriate voicemail to married female co worker ? Yet people actually think that Blake lively wants him ? It’s very obvious that along with being narcissistic. He actually thought that he could get Blake pic.twitter.com/JBhZdef34f — Kiki (@PrincessKikiM98) October 24, 2025

De la misma manera, se ve como la cantante dice que su amiga está viviendo "una película de terror que nadie sabe que está ocurriendo" con Baldoni, mientras que Lively lo llama "este imbécil director de mi película", y en tono sarcástico lo definió como "payaso" y "alguien que ahora se cree escritor", además de llamar a Swift "heroica" y "la mejor amiga del mundo", además de referirse a ella y a Ryan Rynolds como sus "dragones" que la defienden de todo.

Ante esto, a través del medio CNN, el equipo legal de la actriz de Deadpool vs Wolverine compartió el mensaje: "La evidencia recientemente desclasificada muestra que las preocupaciones de la Sra. Lively y otras personas fueron documentadas en tiempo real desde la primavera de 2023, y Wayfarer las entendió como preocupaciones de 'acoso sexual'. La evidencia también documenta cómo Wayfarer se negó a investigar, y en su lugar intentó 'enterrar' a la Sra. Lively y a quienes hablaron a través de represalias".

Por su parte, Bryan Feldman, abogado de Baldoni y Wayfarer, dijo que "la evidencia no respalda las afirmaciones desde el punto de vista legal. Una simple lectura de los intercambios de mensajes recién publicados deja la verdad abundantemente clara. Seguimos confiando en el proceso legal y en limpiar el nombre de Justin Baldoni".

Fuente: Tribuna del Yaqui