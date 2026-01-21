Habitante de 'La Casa de los Famosos' revela que asesinaron al padre de sus hijos: "No estaba lista"

Bogotá, Colombia.- Desgraciadamente en una de las actividades de La Casa de los Famosos Colombia, la reconocida actriz, Marilyn Patiño, decidió abrir su corazón para uno de los momentos más dolorosos de su vida y para el que "no estaba lista"; el que fue el asesinato a sangre fría de su pareja y padre de sus dos hijos mayores. La celebridad declara que pocas semanas antes su padre también falleció a manos de criminales.

Marilyn en la dinámica llamada La Línea de la Vida, habló sobre las perdidas que ha enfrentado a lo largo de su vida, con la presentadora Carla Giraldo y a millones de televidentes, confesando que desgraciadamente, en Colombia sus padres y otros familiares estuvieron envueltos en escándalos y bajo la mira, al ser relacionados con movimientos revolucionarios, lo que los convirtió en víctimas directas de la violencia, llevando a que asesinaran a su padre y que su madre huyera: "A mi papá lo mataron y mi mamá tuvo que desaparecer para no correr la misma suerte".

Pero, tristemente no solo su padre fue víctima de la violencia de aquellos tiempos, sino que su entonces pareja y padre de sus hijos, también estuvo marcada por la violencia, debido a que al parecer él vivió en una "mentira" que lo llevó a hombres peligrosos que acabaron con su vida a sangre fría, destacando que ella no estaba preparada para ese momento, aunque su falsedad le haya roto el corazón.

Según lo dicho por Marilyn, su pareja le fue infiel justo después de convertirse en padres por primera vez, pero que dado al amor que aún había y su pequeño, decidieron retomar la relación, que al tiempo los llevó a tener un segundo hijo, que no impidió que una vez más le fuera infiel, por lo que pensó en separarse, pero hasta que sus pequeños fueran más grandes y tuvieran un mejor conocimiento de lo que pasaba y no afectarlos.

Pero, desgraciadamente antes de poder seguir con su vida para enfocarse en ser padres, sin ser una pareja, asesinaron a su ya expareja, señalando que aunque ya no eran nada, fue un golpe muy duro y se acercó a Dios para encontrar su refugio, y después escapó a Estados Unidos para seguir buscando su futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui