Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 22 de enero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- El jueves 22 de enero de 2026 llega con una energía movida y reveladora, marcada por el Sol avanzando en Acuario, lo que pone al Universo en modo cambio, sacudidas mentales y verdades que ya no pueden ocultarse. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día muchos signos sentirán la urgencia de replantear planes, romper con ideas que ya no encajan y dejar de pensar como siempre.

Nana Calista r advierte que los astros empujan a hablar claro, tomar decisiones conscientes y adaptarse al cambio, aunque incomode. Es un jueves ideal para conversaciones importantes, acuerdos inesperados y ajustes personales que marcarán el rumbo de las próximas semanas. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para mover fichas, soltar miedos y avanzar con mayor autenticidad en este 2026.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 22 de enero de 2026

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 22 de enero de 2026

Aries

Este jueves te toca aprender a escuchar antes de reaccionar. No todo se gana peleando. En lo laboral, una idea distinta puede sacarte de un problema. En el amor, deja de imponer tu punto de vista o terminarás alejando a quien sí te quiere.

Tauro

Los cambios te incomodan, pero ya no puedes seguir igual. Este día te empuja a modificar rutinas y formas de pensar. En el trabajo, ajustes que te sacan de control, pero te fortalecen. En el amor, suelta el miedo a perder y deja fluir.

Géminis

Tu mente anda rápida y clara. Buen día para negociar, aclarar y decidir. En lo laboral, tus palabras abren puertas. En el amor, cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir.

Cáncer

Emociones revueltas salen a flote. No las escondas. En el amor, conversación necesaria que puede sanar o cerrar ciclo. En el dinero, evita gastos impulsivos.

Leo

No todo gira a tu alrededor, bájale dos rayitas al ego. Este jueves te pide cooperación. En el trabajo, alguien te confronta, pero también te hace crecer. En el amor, busca equilibrio.

Virgo

El orden se rompe para enseñarte algo nuevo. No te resistas. En lo laboral, cambios en la rutina. En el amor, deja de analizar tanto y siente más.

Libra

La energía acuariana te favorece. Buen día para iniciar proyectos y relaciones. En el amor, vuelve la chispa o llega alguien inesperado. En lo económico, equilibrio si no te excedes.

Escorpio

Intuición afilada. Si algo no vibra, no lo fuerces. En casa o familia, ajustes necesarios. En el amor, habla claro y evita suposiciones.

Sagitario

Te llegan ganas de moverte y probar cosas nuevas. Este jueves favorece viajes, estudios y planes a futuro. En el amor, alguien quiere claridad, no evasivas.

Capricornio

Sientes que la presión baja, pero no te confíes. En lo laboral, revisa acuerdos. En el amor, deja de cerrarte; no todo se resuelve trabajando.

Acuario

El Sol en tu signo te pone en el centro del cambio. Este jueves trae claridad y determinación. En el amor, magnetismo fuerte; cuidado con jugar con sentimientos.

Piscis

Necesitas tiempo para ti. No tomes decisiones desde el cansancio. En el amor, paciencia y empatía evitarán conflictos innecesarios.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui