José Emilio Fernández Levy arremete contra 'El Pirru' y asegura que le exige dinero para "ser su hijo"

Ciudad de México.- El joven que aspira a ser actor de melodramas, José Emilio Fernández Levy, una vez más está en el centro del escándalo, pues en medio de sus diferencias con su madrastra, Ana Bárbara, ahora ha vuelto a reavivar las tensiones con su padre, José Emilio Fernández, debido a que en entrevista arremetió en contra de 'El Pirru', como es conocido su progenitor, acusándolo de exigirle dinero para "ser su hijo" de nuevo y reconciliarse.

Como se sabe, desde el 2023 la relación entre padre e hijo ha sido tensa, pues el joven en una entrevista con Inés Moreno, declaró que su padre nunca contribuyó con los gastos de la casa en la que actualmente vive, de un adeudo inmenso en su hogar en Cuernavaca, Monterrey, además de que hacía fiestas en las que se vendía de todo y él se la pasaba victimizándose ante todos para conseguir algo de dinero.

Ahora, tras casi tres años entre dimes y diretes, donde el arquitecto lo ha tachado de "malagradecido" y "conflictivo", José Emilio en un reciente encuentro con Despierta América, aseguró que hace varios días que trató de poner fin a sus peleas y hasta le dio una carta en la que le expresaba su sentir, pero que a su padre no le importó realmente: "Intenté hace poquito hacer las paces con mi papá, fui a verlo, le escribí una carta y, bueno…, todo salió bastante mal".

Según las declaraciones del hijo de la fallecida Mariana Levy, declaró que 'El Pirru' le dijo que si en verdad quería que sus diferencias quedaran en el pasado y reconciliarse, debería de darle el dinero que le toca de la venta de la casa que les dejó su madre a él y a sus hermanas: "Él me dijo que si yo quería ser su hijo, tenía que darle la parte de la venta de la casa de mi mamá de Cuernavaca, que porque según él es su casa. Para ser su hijo lo tengo que comprar, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió".

Ante esto, José Emilio declaró que estaba muy triste por esta situación con su padre, ya que señala que esperaba más que se interesara por estar bien que por el dinero: "Qué lástima que venga de un papá, por qué va a interesarse por mi dinero, debería interesarse por mi bienestar", señaló. De la misma manera, declaró que no sabe si dice la verdad sobre la propiedad, pero destaca que ya se quedó con mucho de su madre que debería de cubrir dicha parte: "Él dice que esa casa la construyó con su propio dinero y que es de él, a lo mejor y sí, pero él agarró más cosas de mi mamá".

Finalmente, el estudiante de Televisa para poder volverse un presentador y actor como su madre Mariana y difunta abuela, Talina Fernández, declaró que él estaba con la mejor disposición para ya acabar con todo lo malo y darse una oportunidad para volver a ser padre e hijo y hacer crecer su relación: "Yo lo intenté hacer desde el amor, le escribí una carta, decía todo, tenía la ilusión y la esperanza, pero terminé con un mal sabor de boca".

Fuente: Tribuna del Yaqui