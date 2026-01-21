¿Kenia Os aplica una Ángela Aguilar?, Brenda Bezares sorprende al mostrarse sin maquillaje y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 21 de enero de 2026, conoce la cantante Kenia Os brindó una entrevista en la que habló del inicio de su enamoramiento con Peso Pluma, donde reveló que hubo coqueteos mientras grababan juntos su dueto musical, pese a que el cantante de corridos tumbados tenía pareja.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Taylor Swift y Travis Kelce pausan su boda

A tan solo unos pocos meses de la unión matrimonial entre la cantante Taylor Swift, y el reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, se ha informado que la pareja habría tomado la inesperada decisión de poner en pausa sus planes de boda debido al trabajo del deportista. Los motivos que la famosa pareja tendría es que Kelce se encuentra en un limbo laboral importante, pues tras no poder llegar a los play offs y no tener la oportunidad de ganar el Super Bowl LX, se ha enfrentado a la dura decisión entre renunciar de manera definitiva a la NFL y seguir con su carrera en el cine, o quedarse para la temporada 2026 - 2027, lo que al parecer lo tendría muy tenso y algo distante de los planes de boda.

Brenda Bezares sorprende al mostrarse sin maquillaje

El rostro natural de la famosa Brenda Bezares captó la atención del público y desató un intenso debate sobre la imagen femenina en la televisión luego de su aparición en una reciente emisión del reality show ¿Apostarías por mí?. Durante una charla íntima con el cantante Lorenzo Méndez, la conductora regiomontana recordó las críticas luego de que 'Mayito' le obsequiara los cuatro millones de pesos que recibió por ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En esta conversación, la expresentadora de Multimedios se dejó ver sin maquillaje, momento que no pasó desapercibido para los usuarios en las diferentes redes sociales.



¿Kenia Os aplicó la misma que Ángela Aguilar?

La cantante Kenia Os brindó una entrevista en la que habló del inicio de su enamoramiento con Peso Pluma, donde reveló que hubo coqueteos mientras grababan juntos su dueto musical, pese a que el cantante de corridos tumbados tenía pareja. En su entrevista para la periodista mexicana, Adela Micha, Kenia declaró que cuando se conocieron ambos se gustaban y lo sabían bien, pero que jamás pasaron de lo profesional, aunque sentían esa energía romántica que los ponía nerviosos, incluso asegurando que sus respectivos equipos lo notaban y ahora se ríen de ellos, en realidad jamás dieron pie a nada: "Pero nunca realmente ahí pasó nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui