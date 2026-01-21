¿Quién es La Nicholette? Influencer que fue privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Nicholette Pardo Molina 'La Nicholette', joven influencer y creadora de contenido que cuenta con su propio corrido, además de conducir un auto Tesla Cybertruck, se viralizó tras el video de su secuestro. La influencer también contaba con un negocio de gorras, las cuales hacían referencia al narcotraficante 'El Mayo' Zambada, y una canción inspirada en ella por Grupo Arriesgado, la cual superó los 23 millones de reproducciones.

Tras su secuestro, sus perfiles siguen activos. 'La Muchacha del Salado', como también se le conoce, tiene 25 años y cuentas en redes sociales que superan los 100 mil seguidores, como TikTok e Instagram, donde suele publicar sus fotos, viajes, recetas; aun así, la mayor parte de su contenido se encuentra en la plataforma azul y en Snapchat, la cual es una red social poco conocida en México; sin embargo, es muy común en Estados Unidos, donde la influencer pasaba gran parte de su tiempo.

La creadora de contenido se popularizó a raíz de su corrido con el Grupo Arriesgado, canción que lleva su apodo en el título, 'La Muchacha del Salado', en el año de 2023, la que rápidamente llegó a las 23 millones de reproducciones en YouTube.

La creadora de contenido fue secuestrada la tarde del 20 de enero de 2026 en un estacionamiento del fraccionamiento Isla Musala, donde quedó su camioneta Tesla Cybertruck de color lila abandonada, lo que incrementó la incertidumbre de su paradero.

A las 15:55 horas fue reportado a los números de emergencia que una mujer fue privada de su libertad, quien sería identificada como Nicholette Pardo Molina, de 25 años, originaria de la comunidad de El Salado, municipio de Sinaloa. Horas después del acontecimiento, fue revelado un video tomado por la cámara de la camioneta de la influencer.

En el video se ve con claridad que al menos tres hombres la interceptan a bordo de un Toyota Corolla blanco; además, se deja ver cómo la joven creadora de contenido busca refugio intentando cerrar las puertas del vehículo donde intentan subirla y regresar a su Tesla Cybertruck, pero uno de los involucrados en el secuestro baja de su automóvil portando un arma larga; algunos internautas no descartan que se trate de un fusil AK-47 y la obliga a subir por la fuerza.

Integrantes del Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiales activaron un operativo tras la denuncia del ataque; con el hallazgo y viralización del video se ha logrado una intensa vigilancia en la zona. Los familiares y seguidores de la influencer han expresado su preocupación por la falta de información oficial.

