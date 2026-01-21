¿Quién gana HOY Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 21 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 21 de enero del 2026, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador del Duelo de los Enigmas, también va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y uno de sus integrantes se colgará la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían perder su buena racha, lo que ocasionaría que haya más peleas entre sus compañeros, pues se dice que una vez más, Katia Alejandra, volverá a tener una discusión con Koke Guerrero por temas pasados.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, en esta semana 17, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y que les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para un Koke o Adrián Leo, pero también señaló que podría quedársela Humberto Noriega.

Mati sabe que el haber ganado la Villa fue un gran punch anímico para que los rojos renazcan.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM. Domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/zoAHfT40zX — Exatlón México (@ExatlonMx) January 21, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podrían ser aparatos de alta tecnología. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Evelyn Guijarro, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan como el pasado martes 20 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui