Reportan que Victoria Beckham estaría "destrozada" tras declaraciones de su hijo Brooklyn; esto se sabe

Holland Park, Londres.- Victoria Beckham estaría destrozada tras las declaraciones que su hijo Brooklyn lanzó contra ella y David Beckham, acusándolos de manipulación y humillación en Instagram. Según declaró una fuente cercana a la familia Beckham a The Mirror, "Victoria está en el suelo, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho", confiesan las personas con las que ha podido hablar el tabloide.

Aseguran que "todos están en shock", pero sería ella la que peor habría encajado este duro golpe, sobre todo por lo que narra sobre su papel en la boda de Brooklyn y Nicol. "Todos están en shock. Pero Victoria está destrozada por esto. Pero, al igual que David, le preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas; les preocupa qué más revelará", dijo este 20 de enero.

Sin duda, la modelo se lleva la peor parte en la pelea familiar. Lo que Brooklyn ha contado para dar más detalles sobre lo que habría ocurrido con su boda, el vestido de novia de su mujer y el baile nupcial que pudo ser y finalmente fue de otra forma por voluntad de su madre, la deja en muy mal lugar.

Brooklyn Beckham se pronuncia en contra de sus padres Victoria y David Beckham

De acuerdo con el informante anónimo, la exSpice Girl y el exfutbolista seguirían culpando a Nicola de lo sucedido con Brooklyn, quien supuestamente ya estaría harto de que lo controlen. Sobre la afirmación que hizo Brooklyn de que supuestamente su madre bailó 'inapropiadamente' sobre él en su boda, la fuente comentó: "Victoria, no importa si estaba borracha, dijo que fue un poco divertido; fue muy vergonzoso".

En las afirmaciones que la fuente hizo a The Mirror también se reporta que Victoria Beckham estaría "fuera de sí", mientras que David Beckham se encontraría "enojado".

Puede que lo hayan nombrado caballero, pero esto podría arruinarlo todo; acusa a la familia de ser un fraude", exponen.

Asimismo, reportan que los Beckham estarían solicitando una indemnización por daños y perjuicios tras las duras acusaciones de su hijo.

El mensaje de Brooklyn que expuso drama en la familia Beckham

El 19 de enero, Brooklyn confirmó en sus redes sociales que desde su boda con Nicola se encuentra distanciado de sus padres, con quienes no desea reconciliarse.

He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", dijo.

Incluso, los acusó de manipulación, humillación y de hasta intentar 'arruinar' su enlace.

La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio", subrayó.

"Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui