¿Se acabó el amor? Taylor Swift y Travis Kelce pausan sus planes de boda por este fuerte motivo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo unos pocos meses de la unión matrimonial entre la cantante Taylor Swift, y el reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, se ha informado que la pareja habría tomado la inesperada decisión de poner en pausa sus planes de boda, debido a que hay en sus vidas un muy fuerte motivo que los orilló a considerar el no llegar al altar en la fecha prevista, ¿acaso se acabó el amor?

El pasado mes de agosto, a través de su cuenta de Instagram, la reconocida cantante estadounidense, confirmó que se había comprometido con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, causando un gran revuelo en redes sociales. Como es de esperar, desde ese momento, la prensa y millones de fans esperan pacientemente por cada detalle que salga a la luz de este especial enlace matrimonial, que habría sido el sábado 13 de junio de 2026.

Ahora, según fuentes supuestamente cercanas a la pareja, acaban de afirmar que la intérprete de The Fate Of Ophelia ha decidido dar un paso atrás con los preparativos y le pidió al deportista que pausen su tan esperada unión en matrimonio, a lo que este habría aceptado, lo que significa que la fecha dada con anterioridad no será el día en que ambos se den el sí acepto ante el altar con sus amigos y familiares de testigo. Hasta el momento no se ha dado informes sobre la posible nueva fecha.

Save the date uD83DuDDD3?



Taylor Swift and Travis Kelce are getting married on June 13, 2026, in Watch Hill, Rhode Island uD83DuDC70 pic.twitter.com/4MVj6vQFhp — Yahoo Sports (@YahooSports) December 6, 2025

Los motivos que la famosa pareja tendría es que Kelce se encuentra en un limbo laboral importante, pues tras no poder llegar a los play offs y no tener la oportunidad de ganar el Super Bowl LX, se ha enfrentado a la dura decisión entre renunciar de manera definitiva a la NFL y seguir con su carrera en el cine, o quedarse para la temporada 2026 - 2027, lo que al parecer lo tendría muy tenso y algo distante de los planes de boda.

La fuente aparentemente cercana a la pareja, declaró que la creadora de You Belong With Me al notar el dilema de su pareja, tratando de ser sumamente considerada con él, eligió proponerle pausar los planes de la boda en lo que tomaba la decisión definitiva para su vida profesional, y después con más calma volver a todo lo que les resta decidir del enlace matrimonial, que al parecer sería la lista completa de invitados.

Fuente: Tribuna del Yaqui