Tensión en 'Exatlón México': Los azules se rompen ante el dominio rojo; Koke y Katia tienen intensa pelea

Ciudad de México.- De nueva cuenta en el Exatlón México las cosas se están poniendo sumamente complicadas, ya que se han elevado las tensiones dentro de los participantes, en especial porque los azules se rompen, y de ser los más estables y armonizados, ahora ante el dominio de los rojos empiezan a surgir rivalidades entre ellos, por lo que Koke Guerrero y Katia Alejandra, protagonizaron una intensa pelea.

Desde hace dos semanas que el equipo de los azules había estado dominando en la mayoría de las competencias en el reality de TV Azteca, llevándose triunfos consecutivos, como la Villa 360 o la Serie por la Supervivencia, dejando a los escarlatas sumidos en la frustración, generando que entre ellos fueran las discusiones y con ánimos por los suelos, mientras ellos festejaban, jugaban y convivían sin mayores conflictos en las comodidades.

Pero ahora que los rojos están comenzando a retomar la fuerza y han tenido triunfos importantes en esta semana, como lo fue el ganar la primera Villa 360 de la semana 17 y la Medalla Femenil, que se la colgó Paulette Gallardo, los azules han estado un poco tensos entre ellos, y en el Duelo de los Enigmas se dejó ver que no les está cayendo para nada bien el perder, en especial en Koke que le lanzó reclamo a Katia.

El incómodo momento se vivió a causa de que cuando Adrián Leo estaba en búsqueda de un punto importante en contra de Emilio Rodríguez, cometió un terrible error en el arranque y esto le dio a 'Spartacus' una gran ventaja en su contra, que aprovechó bien e hizo que le diera el punto a los rojos. Al ser Katia quién estaba ayudando a Adrián en la pista para que en medio de la adrenalina sí cumpla con todos los obstáculos, Koke le lanzó el reclamo de que no le dijo bien dicho tema.

Aunque el denominado 'Hechicero del Aire' asegura que no estaba culpando de nada a la joven, la basquetbolista profesional no lo sintió de esa manera y comenzaron una intensa discusión en la que ella afirma que fue clara y que sí le dijo a Leo que no jaló bien la palanca antes de salir y que por desgracia, ese error fue de él. Aunque esta no es la primera pelea azul, sí ha sido de las más importantes, pues en la pista.

Fuente: Tribuna del Yaqui