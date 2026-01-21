¿Verónica Castro, grave? Hermanos de la actriz de Televisa revelan su estado y alarman a fans

Ciudad de México.- Después de que se confirmara la hospitalización de emergencia de la reconocida actriz y presentadora mexicana, Verónica Castro, recientemente los hermanos de la reconocida estrella de Televisa, han brindado entrevistas en las que revelaron su estado de salud actual, lo que ha logrado alarmar a los fans de la querida famosa, ¿será acaso que en realidad se encuentra muy grave?

El pasado miércoles 14 de enero, a través de Ventaneando, la reconocida periodista de espectáculos y amiga de la actriz, Pati Chapoy, declaró que Verónica se encontraba en el hospital dado a que presentó unas ligeras complicaciones de sus problemas lumbares de las secuelas que tuvo en un accidente con elefante en grabaciones de Big Brother VIP: "Este día Verónica Castro, con la decisión de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital por unas terapias. Es que esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner".

Ante esto, su hermano Fausto Castro, declaró que su hermana además de las terapias de rehabilitación por la lesión de la columna que sufre desde el 2004, también tuvo un problema en los bronquios que la llevó a usar oxígeno, pero que por fortuna ya se encuentra mucho mejor: "Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando".

En cuanto a José Alberto 'El Güero' Castro, declaró que Fausto fue algo alarmista al hablar de su hermana y su estado de salud, pues en realidad le está echando ganas para salir adelante y recuperarse por completo, pero que al final del día, el no cuidarse del todo al final del día viene a cobrarse la factura en la salud: "El hecho de que fumes no es bueno, obviamente, el tiempo te cobra impuestos, pero ella va bien, no creo que esto se deba marcar como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí".

Finalmente, el productor de melodramas como Los Hilos del Pasado, declaró que no deben de centrarse en notas amarillistas que quieran hacer ver que su hermana se encuentra en un serio riesgo, pues señala que está mejorando y solo crean lo que digan ellos como hermanos, o sus hijos Michelle y Cristian Castro: "No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es, la consentimos (como hermanos) cuando podemos, y sus hijos sí, Michelle y Cristian, está muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui