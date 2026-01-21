(VIDEO) Influencer se burla de la muerte del hijo de Shanik Berman tras reportaje sobre Liam Payne

Ciudad de México. - Desde hace días, se volvió tendencia la periodista de espectáculos Shanik Berman luego de que compartiera en redes sociales material grabado desde la habitación 310 del Hotel CasaSur, ubicado en Palermo, Argentina, lugar en el que, según los fans de la exitosa banda británica One Direction, pasó sus últimos días de vida el exintegrante Liam Payne. La acción de la comunicadora no fue bien recibida por los internautas.

Hace dos días, la exintegrante de La casa de los famosos México rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales, donde pidió a sus haters que dejaran de hacerle memes, aclarando que simplemente había realizado un trabajo periodístico. Asimismo, reaccionó a algunas de las ediciones, como una en la que la colocaron en el lugar donde falleció la emblemática Jenni Rivera.

Influencer se burla de la muerte de su hijo

Una creadora de contenido que se hace llamar soyphab publicó un video parada en la esquina de Calle 9 y Avenida de la Revolución, punto exacto en que murió Daniel Berman, hijo de la periodista. Sin embargo, el asunto no terminó ahí, ya que habló del hecho de manera sarcástica: "Todavía podemos incluso sentir su presencia… se siente una presencia de mucho dolor", y concluyó usando una frase muy similar a la de Shanik, describiéndolo como algo "meramente periodístico".

Captura de pantalla del video

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la presentadora no ha emitido reacción, pero en TRIBUNA estaremos pendientes. Por lo pronto, es importante recordar que Daniel falleció en 2004, a los 19 años, tras verse involucrado en un accidente automovilístico en el Periférico de la Ciudad de México, cuando un conductor ebrio impactó la llanta trasera del vehículo en que viajaba el joven, provocando que el auto se volcara.

Aunque algunos internautas justificaron el actuar de la influencer, otros se mostraron indignados, argumentando que al hacer eso se equipara con la escritora de origen judío checoslovaco: "Hay una línea muy delgada entre demostrar que no somos iguales y terminar actuando desde el mismo lugar. Esta vez, caíste justo ahí", escribió @mag.fer, mientras que el comentario con más "me gusta" fue el de @tamara.aspe: "¡Weeeeey! ¡Qué fuerte! Pero es exactamente lo que ella hizo y justo pensé que para ella era trabajo periodístico, pero ese chavo tenía familia".

