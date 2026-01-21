¿Viene algo más? Anahí y Poncho Herrera reaparecen en VIDEO tras casi 20 años de la separación de RBD

Ciudad de México.- Una de las bandas juveniles más famosas que ha tenido México es, sin duda alguna, RBD, creada por el productor de televisión Pedro Damián a raíz del enorme éxito que fue en su momento la telenovela de Televisa Rebelde, misma que se estrenó por el Canal de las Estrellas el 4 de octubre de 2004. En lo que respecta a la agrupación, tras múltiples presentaciones en escenarios de diversas partes del mundo, se separó de manera definitiva el 21 de diciembre de 2008.

Sin embargo, tras 17 años de no aparecer juntos públicamente, la actriz y cantante Anahí, quien interpretó dentro del popular melodrama a Mía Colucci, novia del personaje que realizó el actor Poncho Herrera, sorprendió hace menos de una hora junto a su excompañero a todos sus fans tras publicar un video en el que aparecen juntos. En dicho material, al inicio se observa la espalda de ambas celebridades y, posteriormente, al darse la vuelta, sonríen directamente a la cámara.

De manera inevitable, este reencuentro se ha convertido en uno de los más esperados para todos aquellos que crecieron escuchando al grupo integrado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. La razón de tanta emoción radica en que, con el paso del tiempo, el actual Embajador de Buena Voluntad de la ACNUR para la ONU decidió tomar cierta distancia de su pasado como cantante.

Uno de los reencuentros más esperados

En lo que respecta a los admiradores de esta pareja ficticia, cuya química provocó que se volvieran inolvidables, no han dejado de publicar comentarios en el Instagram de la intérprete de Mi delirio. Estos mensajes van desde los escritos en español hasta aquellos en portugués, pues como la mayoría sabe, Brasil es uno de los países donde más seguidores continúa teniendo esta banda, de la cual muchos sueñan con que algún día vuelva a subir a un escenario para ofrecer un show con todos sus integrantes reunidos.

De hecho, durante el reencuentro de Rebelde realizado en 2023, en el que todos participaron excepto Herrera, los medios solían cuestionarlo sobre sus razones, y en aquel momento mencionó que se debía a su agenda, además de que se encuentra enfocado en su carrera actoral. Cabe destacar que en diversas entrevistas ha compartido que, al crecer, se dio cuenta de que el contrato que firmó para formar parte de este proyecto no fue el más beneficioso de su trayectoria. Incluso, cuando Netflix intentó lanzar una nueva versión, aconsejó a los integrantes a través de X (antes Twitter): "¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos".

Fuente: Tribuna del Yaqui