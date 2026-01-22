¿Amenazaron de muerte a Meghan Markle? El Príncipe Harry llora al dar dura noticia del asedio a su esposa

Londres, Inglaterra.- El reconocido exroyal británico, Príncipe Harry, recientemente brindó declaraciones en un Tribunal de Londres, en las que lloró devastado al momento de hablar con respecto a todo el asedio mediático que ha sufrido su esposa, Meghan Markle, al menos según lo dicho por ellos, dando una dura noticia con respecto a esta situación de su vida, ¿acaso amenazaron de muerte a la estadounidense?

Como se sabe, desde hace varios años que los ex duques de Sussex interpusieron una demanda en contra del medio británico, Daily Mail y Associated Newspapers Limited (ANL), por acusaciones de recopilación ilegal de información, entre las que se enumeran la realización o el encargo de actividades ilícitas, como la intervención telefónica y la falsificación de registros privados, y el pasado lunes 19 de enero, comenzaron con su juicio. Ante esto, la tarde del pasado miércoles 21 de enero, Harry se presentó ante el Tribunal Superior de la ciudad de Támesis, Inglaterra, para brindar sus declaraciones.

El hijo menor del Rey Carlos III durante sus declaraciones, según los informes que salieron de la corte, se conmovió hasta las lágrimas al momento de decir que los medios de comunicación "han hecho de la vida de mi mujer una absoluta miseria", destacando que el hacer este juicio una vez más "es un error" y que no debería de pasar por esto de nuevo, cuando "lo único que queríamos era una disculpa y una rendición de cuentas" por haber obtenido y difundido información privada de ellos, sin su autorización.

De la misma manera, se dijo que el hermano del Príncipe William subrayó con total indignación y la voz quebrándose que pese a todas las denuncias "Siguen viniendo a por mí", asegurando que "la perversidad de estos actos han arruinado la vida de su familia", destacando que es por ello que siempre ha habido rencillas con la prensa, y que si antes no alzó la voz fue por su postura como miembro de la Corona británica que se lo impedía pues "Como miembro de la institución política era 'nunca quejarse, nunca explicar'".

A la salida del Tribunal Superior de Londres, el Príncipe Harry dio más declaraciones en las que lamentó la tan lamentable experiencia, tachándola de ser algo "traumático", así como "repetición del pasado, un patrón dañino", destacando que él jamás ha dado su permiso para su vida "sea una temporada abierta para que esta gente la comercialice", concluyendo con que "la afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad es repugnante".

