Ari Borovoy desmiente declaraciones de Lupita D'Alessio y niega deberle dinero a Ernesto D'Alessio

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Ari Borovoy se encuentra en medio del escándalo, debido a que la famosa cantante y actriz mexicana, Lupita D'Alessio, lo acusó de no pagar el trabajo de su hijo, por lo cual el productor musical y cantante, en una entrevista ha desmentido las declaraciones en su contra, siendo muy contundente al momento de negar deberle dinero al reconocido intérprete, Ernesto D'Alessio.

Como se recordara, a finales de diciembre del 2025, la denominada 'Leona Dormida' volvió a despotricar en contra de Borovoy y su empresa musical, Bobo Producciones, y mediante un video le exigió que le pagara a Ernesto todo lo que le debía por el show que había dado el pasado 14 de noviembre del 2025 en Guadalajara: "Bobo Producciones donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, no le contesta las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios, él tiene hijos y tiene gastos como todos".

Ahora, después de tantos dimes y diretes sobre el caso, finalmente el exintegrante de OV7 ha salido a defenderse, y aunque se negó a hablar mal de la intérprete de Mudanzas, afirmó que no debe absolutamente nada de dinero a ella o su hijo, y que como socios musicales deben entender que el dinero no llega de inmediato después de una elaboración: "Lupita, pues todos la conocemos hace muchos años… es una mujer muy temperamental… con la que tuvimos oportunidad de trabajar seis años… logramos cosas increíbles con ella".

Producir un DVD cuesta varios miles de pesos y toma tiempo recuperar esa inversión… somos socios, somos socios de Lupita y de Orfeón, la disquera con quien negociamos después de años lograr una buena negociación", agregó..

Con respecto al dinero que le debería al exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que la gente dicen muchas cosas y siempre hay señalamientos, pero que en realidad no son verdaderos, destacando que hay muchas declaraciones a favor, pero solo se difunden las negativas: "Pasa de todo. Hoy veía cosas en la oficina… donde le preguntan a Irán Castillo si se le ha pagado o no. Irán dijo que no tuvo ningún problema, y aun así salen notas diciendo otra cosa".

De la misma manera, señaló que las acusaciones en su contra, al ser falsas y que no hay pruebas en su contra, declaró que no le ha afectado laboralmente en nada, pues sigue con sus proyectos intactos y seguirá formando parte de los conciertos en diferentes ciudades de Europa, como Londres: "Tenemos muchísimos conciertos… el año pasado cerramos uno de los mejores años, y este trimestre nos vamos dentro de dos semanas a Madrid, Barcelona, París y Londres… así que no, esto no me hace daño en lo absoluto".

Ari Borovoy envió un mensaje a Lupita D'Alessio luego de acusaciones en su contra.



Fuente: Tribuna del Yaqui