Biby Gaytán, de luto: Reportan que Eduardo Capetillo sufrió la devastadora muerte de su madre

Ciudad de México.- Desgraciadamente se ha dicho que la reconocida actriz, Biby Gaytán, se encuentra vestida de un triste luto, debido a que uno de los periodistas de deportes más reconocidos, ha reportado la muerte de la señora María del Carmen Vázquez Alcaide, que es la madre del actor y cantante mexicano, Eduardo Capetillo, que aparentemente habría dejado a la familia completamente devastados.

A lo largo del pasado 2025, se dijo en más de una ocasión que la familia Capetillo Gaytán estaban en una crítica situación personal, ya que Biby y Eduardo se estaban separando, también se aseguró de presuntas peleas internas, y hasta el mayor de sus hijos Eduardo Capetillo Gaytán, tuvo que salir a desmentir todos los rumores que los envolvían, hasta de la falsa muerte del exactor de Televisa. Pero ahora, todo parece indicar que la familia sí pasa por un lamentable momento.

Fue a través de la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, el reconocido periodista deportivo, Heriberto Murrieta, compartió una imagen de él al lado de la señora María del Carmen, junto al mensaje en el que afirma que perdió la vida, refiriéndose a ella como una querida amiga: "Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo".

Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo. pic.twitter.com/HxnrhSrT2Z — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 22, 2026

Hasta el momento las causas del deceso de la señora no se han publicado, además de que el exintegrante de Timbiriche, ni tampoco la famosa jurado de Pequeños Gigantes, no se han pronunciado sobre este aparente fallecimiento, pero se espera que pronto, alguno de ellos salga a hablar de la lamentable situación por la que estaría pasando la familia y den detalles relacionados a los servicios funerarios.

La última vez que María del Carmen fue vista, fue el pasado 24 de mayo del 2025, fue en la celebración de boda de la joven Alejandra Capetillo, mientras que se están tomando una fotografía juntos, en la cual posan mientras ambas intercambian un gesto cercano y comparten miradas durante la ceremonia o en momentos posteriores al enlace.

