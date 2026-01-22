BTS en México: éste es el boleto más barato y el más caro en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Ciudad de México.- BTS hará historia en la Ciudad de México con tres conciertos programados para mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Las expectativas por ver al grupo surcoreano en vivo han desatado una intensa competencia por los boletos y una ola de preguntas sobre los precios, zonas y condiciones de compra. Ahora que se dieron a conocer las tarifas oficiales, la atención se centra en cuál es el boleto más costoso y cuál es la opción más accesible para los fans.

La batalla de la ARMY por precios claros y justos

Durante semanas, la comunidad ARMY encabezó una campaña en redes sociales exigiendo transparencia en la venta de boletos. Miles de fans pidieron a OCESA, Ticketmaster y la promotora que los precios, mapas y condiciones fueran publicados antes de la preventa. Finalmente, la empresa organizadora anunció la fecha en que revelaría la lista definitiva de precios, marcando un precedente en la organización de eventos de K-pop en el país.

¿Cuál es el boleto más caro para BTS en México?

La zona de mayor precio para los conciertos de BTS corresponde a los boletos VIP. El costo de este boleto es de 17 mil 782 pesos mexicanos. Aunque el precio final puede aumentar por cargos de servicio y comisiones de la boletera.

¿Y el más barato?

El boleto más accesible para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros tiene un precio base de 1,767 pesos mexicanos. Esta entrada corresponde a las zonas más alejadas del escenario. Aunque los asientos de estas zonas no incluyen experiencias VIP ni beneficios adicionales, ofrecen la posibilidad de vivir el concierto en vivo y ser parte del fenómeno global a un costo menor.

Ocesa publica precios, los borra y los resube

La cuenta oficial de Ocesa K-pop publicó este lunes los precios oficiales para los conciertos de BTS en CDMX a las 9:00. Minutos más tarde, la publicación fue eliminada del perfil. Alrededor de las 9:40, la misma cuenta reactivó el contenido. El valor de las entradas no sufrió modificaciones, aunque la descripción fue ajustada: donde antes aparecía 'niveles de precio', ahora se lee 'rangos de precio'. No se reportaron cambios adicionales ni comentarios por parte de Ocesa tras la modificación de la información. Así es la distribución oficial para ver a BTS el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. (Ticketmaster)

Precios oficiales de los boletos de BTS en CDMX

De acuerdo con la información difundida por la promotora, los precios, con cargos incluidos, quedaron establecidos en los siguientes rangos:

$1,767 pesos

$2,840 pesos

$4,476 pesos

$4,948 pesos

$8,010 pesos

$8,482 pesos

$8,953 pesos

Además, los boletos Platinum alcanzan un máximo de $13,330 pesos, mientras que los paquetes VIP tienen un costo de $17,782 pesos. A estos montos se suma un cargo fijo de $50 pesos por procesamiento de orden. Los precios no variarán entre preventa y venta general. La empresa subió nuevamente los precios

Transparencia y recomendaciones finales

La publicación de los precios oficiales representa una respuesta a la movilización de la ARMY y al exhorto de Profeco. Weverse reiteró en un comunicado que la información se actualiza únicamente en canales oficiales y pidieron a los fans evitar sitios fraudulentos o ventas no autorizadas. La competencia por los boletos será intensa, pero la claridad en los precios y condiciones ayuda a que cada fan pueda planear su compra y elegir la experiencia que mejor se adapte a sus posibilidades. ¿Vas por el boleto más caro, el más barato o algo intermedio? El sueño de ver a BTS en México está más cerca que nunca.

Fuente: Tribuna del Yaqui