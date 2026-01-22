¿'De Viaje con los Derbez', un fraude? Mauricio Ochmann afirma lo obligaron a pelear con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Después de una ligera insistencia, el reconocido actor, Mauricio Ochmann, volvió a hablar sobre el reality de la familia Derbez que señalan arruinó su matrimonio, De Viaje con los Derbez, confesando que en realidad todo es falso, que lo obligaron a pelear en más de una ocasión con la actriz y presentadora, Aislinn Derbez, asegurando que todo lo que se ve en las pantallas en realidad solo ¿es un fraude por completo?

Como parte de la gira mediática que tiene para promocionar la película, Familia a la Deriva, también se presentó en los programas de Imagen TV, en la que no se perdió oportunidad para que hablara sobre lo que vivió en dicho reality show, pero como en ocasiones anteriores, señaló que prefería mantenerse enfocado en su carrera, en sus proyectos: "Háblame de otras cosas, yo de realities no habló, los realities no es lo mío, no se notó. Yo la ficción, yo el cine".

El actor mexicano ante la insistencia sobre el tema, decidió hablar solo un poco del mencionado proyecto, afirmando que lo que se ve en ese tipo de programas en realidad no es la vida real de las personas, que los artistas no abren las puertas de su casa o dan una visión sincera de sus vacaciones, asegurando que "todo es falso", que se construyen muchos escenarios basadas en cosas que sí pasan, pero lo llevan al límite para generar ese interés.

Tras esto, le cuestionaron directamente sobre el tema de que presuntamente arruinó su matrimonio con la hija mayor de Eugenio Derbez, Mauricio afirmó que en realidad no tuvo una relación tan caótica, pero que la producción los orillaba seguido a pelear, aunque no hubiera un motivo real y aunque ni siquiera tuvieran ganas de hacerlo, solo por el show: "Te hacen pelear, no es ciencia, ustedes hacen eso: 'Ahorita se tienen que pelear, ahorita tienes que hacer esto', pero es de: 'Ahorita no tengo ganas de pelearme', te dicen 'pues sí, pero te tienes que pelear', pues no que es un reality, no es real".

Finalmente, Ochmann dejó en claro que no tiene interés en volver a vivir algo como un reality show, que la experiencia que vivió ya fue más que suficiente para él, en especial porque desea seguir enfocándose en sus películas y en los melodramas, pues eso es para lo que se ha preparado toda la vida: "Yo creo que zapatero a tu zapato y lo mío no son los realities, lo mío es contar historias de ficción y es ahí donde me encanta".

Fuente: Tribuna del Yaqui