¿Demanda en puerta? Cancelación de 'Enrollados' pone a Yordi Rosado y 'Otro Rollo' contra Adal Ramones

Ciudad de México.- El reencuentro de los integrantes de Otro Rollo sigue en el ojo del huracán, pues primero, como te informamos en TRIBUNA, a través de un comunicado oficial, Enrollados decepcionó a algunos fans al aclarar en redes sociales que los shows serían reprogramados, pero la sorpresa llegó cuando después se confirmó que finalmente no habrá presentaciones.

El encargado de anunciar que el proyecto quedó definitivamente cancelado fue el conductor de televisión Adal Ramones, quien recientemente estuvo al frente de Granja VIP México por TV Azteca: "Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva… Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño", puntualizó Ramones.

Sin embargo, desde antes los internautas ya sospechaban que algo ocurría, porque previamente Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España habían informado que no formarían parte de Enrollados, argumentando "temas de logística". Ahora, la reconocida creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, dio otra versión, explicando que el desenlace se debió a desconfianza, contratos sin firmar y acusaciones de traición.

Comunicado

Al parecer, Ramones fue el único que no firmó contrato, lo que ocasionó que los planes se derrumbaran: "Adal Ramones fue el único que no firmó el contrato, ya que le generó 'desconfianza'; sin embargo, todo indica que se debió a que ya tenía contrato con el programa LOL México, de Prime Video”, aseveró Martínez. Incluso se especula que podrían enfrentar demandas Adal y las empresas involucradas.

En lo que respecta a Yordi Rosado, el también escritor compartió que sus abogados ya están revisando los contratos, lo que da a entender que se avecina algo más fuerte. Asimismo, Martínez señaló que cada uno de los mencionados, incluyendo al actor Mauricio Casillo, "se dieron cuenta de varias mentiras" que comenzaron con su compañero, dejándolos a todos "embarrados con una gira que no iba a cumplir".

Fuente: Tribuna del Yaqui