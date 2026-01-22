Drama en Imagen TV: Actriz de Televisa tendría tensa pelea con Paulina Mercado en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Imagen TV tendría un intenso drama entre dos artistas, ya que afirman que actriz de Televisa y Paulina Mercado tendrían tensa pelea en Sale el Sol.

El pasado lunes 1 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro, y el resto del elenco del famoso matutino antes mencionado, le dieron la bienvenida a Tanya, en la que la felicitaron por esta nueva etapa en su vida. Por su parte, Vázquez ha dejado en claro que esta es la primera vez que es conductora, por lo que se siente emocionada de vivir una nueva etapa en su carrera, qué espera sea larga, prometiendo dar lo mejor de ella en el proceso.

Ante esto, por varios meses de vio a Tanya participar en varias secciones, hasta que de la nada su presencia fue menos y se desataron rumores de problemas, mismos que el polémico presentador argentino, Javier Ceriani, confirmó, pues aseguró que la actriz estaba ahí porque la producción trataba de evitar una demanda de su parte, no porque su perfil quedara para ser una de las presentadoras, hecho que tenía a Mercado molesta.

El expresentador de Chisme No Like, declaró que Paulina estaba furiosa por la llegada de Tanya: "Paulina siente que Vázquez es una invasora, que no entró por buena ley. Lo que dicen es que Paulina tendría celos del cuadro que le dan a Tanya Vázquez. Paulina dice que Tanya Vázquez no se prepara lo suficiente, que pregunta estupideces… interrumpe el flow de la mañana". Al parecer las peleas entre ambas mujeres llevó a que Vázquez saliera.

Pero ahora, el mismo exparticipante de Survivor México, afirma que los ejecutivos del canal, conscientes del impacto mediático que podría tener una demanda de la magnitud que promete Tanya, sería terrible, por lo habrían optado por presuntamente una estrategia de control de daños: regresar a Tanya al foro y simular que todo está en calma, exigiendo a todos llevarse bien: "Atención Paulina Mercado, mañana te tienes que aguantar el regreso de Tanya Vázquez por dos razones: Una porque Tanya para continuar su demanda contra la televisora y Paulina, deberá terminar su contrato, le quedan dos meses. Tienen que hacer como si nada, con cara todos de 'happy birthday', sí, todo el público se va a creer que no pasó nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui