'El Pirru' responde a acusaciones de José Emilio Fernández; niega abandonarlo y exigirle dinero

Ciudad de México.- El polémico empresario mexicano, José María Fernández, que es mayormente conocido como 'El Pirru', recientemente ha dado una contundente respuesta a las fuertes acusaciones provenientes de su propio hijo, el futuro actor, José Emilio Fernández Levy, y mediante una carta que envió al periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, ha negado abandonarlo y también refuta el exigirle dinero.

En una reciente entrevista del joven con Despierta América, José Emilio declaró que él buscó a 'El Pirru' para hacer las paces este 2026, pero aseguró que lamentablemente este le puso como condición el que le diera la parte del dinero que le corresponde por la venta de la casa de Mariana Levy en Cuernavaca, afirmando que él tenía esperanza y hasta escribió una carta, pero salió mal: "Ya es un hombre muy grande, tiene 65 años ya sabe lo que hace, si se quiere morir solo, va por buen camino; si se quiere morir acompañado de sus hijos tiene que hacer mucha cosas primero".

Ante esto, el exesposo de Ana Bárbara no se ha querido quedar callado y él mismo mandó una carta a modo respuesta a Infante, quién la leyó en vivo de Sale el Sol, donde afirmó que sus padres le inculcaron valores importantes en su formación, que lo hacen un mejor ser humano, destacando que no necesita pedirle o robarle dinero al joven, dado que él ha trabajo desde los 16 años de edad como arquitecto, junto con distintos proyectos y emprendimientos: "He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad".

De la misma manera, declaró que sabe que no todo el tiempo será posible el mantener los lazos sanguíneos, pues no es obligatorio amar a alguien sin importar que sean, por lo que afirma que él prefiere mantenerse lejos del joven, destacando que tiene su conciencia tranquila porque sabe que no lo abandonó él y que jamás le robó absolutamente nada, ni le ha exigido que le de algo cuando realmente no le pertenece.

Finalmente 'El Pirru' respondió de forma directa a las interpretaciones sobre su futuro personal y su entorno familiar, señalando que él sabe bien que no va a morir solo como expresó el nieto de Talina Fernández, debido a que afirma que a lo largo de los años ha sembrado amor y eso cosechará y en sus últimos momentos sabe que estará su esposa, sus hijos e hijastros con los que tiene una gran relación: "No, Emilio, no moriré solo, moriré acompañado por mi mujer, mis hijos, hijastros, nietos y tantas familias y amigos sembrados con amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui