¿Eleazar Gómez la golpea? Novia del actor de Televisa reaparece en VIDEO y aclara las acusaciones

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor y cantante mexicano, Eleazar Gómez, volvió al centro del escándalo, porque una vez fue acusado de golpear a su novia, la joven empresaria mexicana, Miriam García, incluso de tenerla encerrada e incomunicada, ha decidido reaparecer en video en el cual ha decidido dejar muy en claro que si son verdad las acusaciones en contra del actor de Televisa.

Como se recordara, mientras que Eleazar estaba en La Granja VIP, salieron a la luz acusaciones de que presuntamente ejercía violencia en contra de la joven García, hecho que su manager y la propia Miriam salieron a desmentir, incluso arremetieron en contra de Ana María Alvarado, la periodista que sacó a la luz los informes de supuestas fuentes confiables, señalando que ella estaba apoyando en todo al galán de melodramas y solo era una campaña de desprestigio.

Pero ahora, a semanas de que Gómez salió del reality, el periodista argentino, Javier Ceriani, mediante su canal de YouTube, reavivó las acusaciones, asegurando que el actor sí agrede de forma física y psicológica a Miriam, que su hermano, Ian García, ignora lo que pasa para "evitar escándalos", pero que la situación cada vez es peor para la empresaria mexicana, al grado de que "ya le bajo un diente a Miriam y supuestamente la dejaría sin visión de un ojo". De la misma manera aseguró que ella se queda encerrada para que sus padres no vean los moretones.

Pero eso no fue todo, debido a que el expresentador de Chisme No Like, afirma que la madre de Eleazar lo corrió de su casa porque está bebiendo en exceso e ingiere drogas, por lo que al irse con Miriam la violencia ha sido peor, incluso afirma que la hija de García ya le fue arrebatada de su custodia por el padre, por miedo a que el acto de Atrévete a Soñar le haga algo, porque la niña ha visto toda la violencia: "La policía venía y, ¿qué hacía Miriam?, desmentía a la niña y desmentía los golpes. Los papás están destrozados. Ella no los deja entrar. Ya fueron a la fiscalía, pero si Miriam no denuncia, la policía no puede checar".

Ahora, tras estos graves señalamientos en contra del exnovio de Danna Paola, la propia Miriam ha decidido salir a aclarar la situación y con un video al lado de Eleazar, compartido a través de la cuenta de Instagram del galán de melodramas. En dicho material no hay palabras, ninguno ataca a Ceriani o dice que es falso, simplemente ambos aparecen sonriendo, felices y muy abrazados, disfrutando del sol y del mar.

.@JavierCeriani no que tenía a la chica golpeada y secu3str4da??? pic.twitter.com/nusQI8JmUf — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui