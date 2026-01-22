Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 23 de enero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol avanzando en Acuario

Ciudad de México.- El viernes 23 de enero de 2026 se mueve con una energía intensa y reveladora, marcada por el Sol avanzando en Acuario, lo que pone al Universo en modo sacudida, verdad y decisiones fuera de lo común. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día muchos signos sentirán cómo salen a la superficie emociones y situaciones que se habían estado evitando, sobre todo en temas personales y del corazón.
Nana Calistar advierte que los astros no permiten seguir fingiendo este viernes: lo que no es real se cae solo. Es momento de hablar claro, romper con ideas limitantes y atreverte a elegir lo que sí te hace crecer, aunque incomode. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para tomar decisiones valientes que marcarán el rumbo de los próximos días del 2026.
Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 23 de enero de 2026
- Aries
Este viernes te toca enfrentar verdades que has estado evitando. No sigas reaccionando con coraje cuando lo que necesitas es claridad. En el trabajo, un cambio inesperado te obliga a adaptarte rápido. En el amor, deja de jugar a que no te importa; alguien ya se cansó de las dudas.
- Tauro
El Universo te empuja a soltar lo que te da seguridad, pero ya no te hace feliz. Este día trae ajustes en lo laboral o económico que te incomodan, pero son necesarios. En el amor, deja de aferrarte a promesas que no se cumplen.
- Géminis
Traes la mente afilada y la lengua suelta; cuidado con lo que dices. Buen día para aclarar acuerdos y cerrar pendientes. En el amor, alguien te pide coherencia entre lo que dices y lo que haces.
- Cáncer
Emociones intensas salen a flote y no puedes seguir escondiéndolas. En el amor, conversación fuerte pero liberadora. En lo laboral, no cargues responsabilidades ajenas. Aprende a cuidarte.
- Leo
Este viernes te pide humildad. No todo se resuelve imponiéndote. En el trabajo, una crítica te ayuda a mejorar si la sabes escuchar. En el amor, baja la guardia o se enfría la relación.
- Virgo
El orden se rompe para mostrarte nuevas formas de avanzar. No te resistas al cambio. En lo laboral, ajustes de última hora. En el amor, deja de analizar tanto y siente más.
- Libra
La energía acuariana te favorece. Buen día para iniciar algo nuevo o retomar ilusiones. En el amor, vuelve la chispa o aparece alguien que te mueve el piso. En el dinero, equilibrio si no exageras.
- Escorpio
Tu intuición anda más fuerte que nunca. Si algo no vibra, no lo fuerces. En casa o familia, ajustes necesarios. En el amor, evita suposiciones y habla claro.
- Sagitario
Ganas de moverte, viajar o cambiar de rumbo. Este viernes te impulsa a salir de la rutina. En el amor, alguien quiere compromiso real; decide sin huir.
- Capricornio
Sientes que la presión baja, pero aún hay pendientes. En lo laboral, revisa acuerdos. En el amor, deja de cerrarte emocionalmente; no todo se arregla con trabajo.
- Acuario
El Sol en tu signo te pone magnético. Buen momento para tomar decisiones personales. En el amor, atraes miradas, pero cuida no jugar con sentimientos.
- Piscis
Deja de cargar culpas que no te corresponden. Este viernes es ideal para sanar y soltar. En el amor, perdonar te libera más de lo que imaginas.
Fuente: Tribuna del Yaqui