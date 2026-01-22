Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 23 de enero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol avanzando en Acuario

Ciudad de México.- El viernes 23 de enero de 2026 se mueve con una energía intensa y reveladora, marcada por el Sol avanzando en Acuario, lo que pone al Universo en modo sacudida, verdad y decisiones fuera de lo común. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día muchos signos sentirán cómo salen a la superficie emociones y situaciones que se habían estado evitando, sobre todo en temas personales y del corazón.

Nana Calistar advierte que los astros no permiten seguir fingiendo este viernes: lo que no es real se cae solo. Es momento de hablar claro, romper con ideas limitantes y atreverte a elegir lo que sí te hace crecer, aunque incomode. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para tomar decisiones valientes que marcarán el rumbo de los próximos días del 2026.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 23 de enero de 2026

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 23 de enero de 2026

Aries

Este viernes te toca enfrentar verdades que has estado evitando. No sigas reaccionando con coraje cuando lo que necesitas es claridad. En el trabajo, un cambio inesperado te obliga a adaptarte rápido. En el amor, deja de jugar a que no te importa; alguien ya se cansó de las dudas.

Tauro

El Universo te empuja a soltar lo que te da seguridad, pero ya no te hace feliz. Este día trae ajustes en lo laboral o económico que te incomodan, pero son necesarios. En el amor, deja de aferrarte a promesas que no se cumplen.

Géminis

Traes la mente afilada y la lengua suelta; cuidado con lo que dices. Buen día para aclarar acuerdos y cerrar pendientes. En el amor, alguien te pide coherencia entre lo que dices y lo que haces.

Cáncer

Emociones intensas salen a flote y no puedes seguir escondiéndolas. En el amor, conversación fuerte pero liberadora. En lo laboral, no cargues responsabilidades ajenas. Aprende a cuidarte.

Leo

Este viernes te pide humildad. No todo se resuelve imponiéndote. En el trabajo, una crítica te ayuda a mejorar si la sabes escuchar. En el amor, baja la guardia o se enfría la relación.

Virgo

El orden se rompe para mostrarte nuevas formas de avanzar. No te resistas al cambio. En lo laboral, ajustes de última hora. En el amor, deja de analizar tanto y siente más.

Libra

La energía acuariana te favorece. Buen día para iniciar algo nuevo o retomar ilusiones. En el amor, vuelve la chispa o aparece alguien que te mueve el piso. En el dinero, equilibrio si no exageras.

Escorpio

Tu intuición anda más fuerte que nunca. Si algo no vibra, no lo fuerces. En casa o familia, ajustes necesarios. En el amor, evita suposiciones y habla claro.

Sagitario

Ganas de moverte, viajar o cambiar de rumbo. Este viernes te impulsa a salir de la rutina. En el amor, alguien quiere compromiso real; decide sin huir.

Capricornio

Sientes que la presión baja, pero aún hay pendientes. En lo laboral, revisa acuerdos. En el amor, deja de cerrarte emocionalmente; no todo se arregla con trabajo.

Acuario

El Sol en tu signo te pone magnético. Buen momento para tomar decisiones personales. En el amor, atraes miradas, pero cuida no jugar con sentimientos.

Piscis

Deja de cargar culpas que no te corresponden. Este viernes es ideal para sanar y soltar. En el amor, perdonar te libera más de lo que imaginas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui