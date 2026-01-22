(IMÁGENES) Polémica para Shocker; golpea un espejo durante pelea con su esposa y termina herido

Ciudad de México.- Nuevamente, el luchador profesional José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, se encuentra en el centro de una polémica, ya que en esta ocasión se le acusa de agredir a su esposa, situación que requirió la intervención de cuerpos de emergencia en la Ciudad de México. En TRIBUNA te presentamos a continuación todos los detalles de este suceso.

Para comenzar, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, publicó un par de fotografías en las que se observa al deportista visiblemente molesto y con sangre en algunas partes del cuerpo. Según el comunicador, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles 21 de enero de 2026, en la colonia Atlampa, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información extraoficial, fueron los mismos vecinos quienes llamaron a las autoridades tras percatarse de que la discusión entre la pareja, que se encontraba dentro de un domicilio, se intensificaba cada vez más. La aparente molestia de José Jairzinho llegó al punto de que golpeó un espejo, el cual se quebró, provocándole una lesión considerable en la mano derecha con sangrado visible.

José Jairzinho Soria Reyna

Tenía heridas

En el lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Los primeros localizaron a Shocker sentado en el exterior del inmueble, con una herida evidente que se presume fue causada por el vidrio. A pesar de que intentaron convencerlo de acudir a un hospital para una valoración médica, él se negó y permaneció en el sitio donde lo encontraron.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el luchador no se ha pronunciado públicamente y no se ha registrado ninguna detención. En TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier nuevo dato que surja más adelante. Mientras tanto, en redes sociales los internautas consideran que el deportista debería controlar sus emociones, pues no es la primera vez que actúa de esta manera.

