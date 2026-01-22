Julio Iglesias expone mensajes de las exempleadas que lo acusan de agresión; probarían su inocencia

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen español, Julio Iglesias, recientemente ha decidido volver a declararse inocente de todos los cargos en su contra, y para ello es que decidió probar que no es culpable a través de sus propias redes sociales, exponiendo amorosos mensajes que le fueron enviados por una de las exempleadas que lo acusan de agresión sexual cuando trabajaron a su lado.

Hace una semana, salió a la luz una entrevista de exempleadas de Julio, en al que lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas en Punta Cana. Tras esto, el cantante en su cuenta de Instagram no solo ha salido a negar rotundamente el ser culpable, sino que también ha pedido a la Fiscalía de Justicia de España que no siga con el caso, asegurando que no tiene la autoridad, pues los delitos no fueron cometidos en dicho territorio y las víctimas no son españolas.

Ahora, después de que obtuviera una respuesta negativa por la Fiscalía y se siguiera el caso, Julio ha vuelto a emplear sus redes sociales para lanzarse en contra de dichas autoridades, afirmando que dado a la falta de apoyo, tendrá que hacer uso de sus cuentas para defenderse, además de una vez más asegurar de forma contundente que las acusaciones en su contra son falsas y que por eso él mismo iba a mostrar las pruebas que lo eximen, señalando que solamente quieren difamarlo para dañar su reputación.

Por este motivo, compartió varias capturas de pantalla, en la que se puede ver varios mensajes y hasta audios que intercambió con Stephany Abreu, una de las mujeres que lo acusa de abuso, entre los años del 2021 al 2024, periodo del antes y después de las alegadas agresiones. En el mensaje que está fechado en abril del 2021, se lee como la exfisioterapeuta le desea dulces sueños y que lo quiere: "Profesor buenas noches espero pueda dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición".

En otro mensaje de septiembre del mismo año, le avisa que ya llegó "sana y salva" a su departamento, además de enviarle un beso y abrazo como agradecimiento al intérprete de Con La Misma Piedra por sus atenciones. En otra captura, muestra un mensaje en el año del 2023, cuando ya no eran colaboradores, o sea, después del abuso, en el que ella vuelve a externarle su cariño: "Feliz feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida… te quiero, siempre te recuerdo con cariño. Tu fisioterapeuta por siempre".

¡#JulioIglesias público supuestos chats con sus exempleadas para desmentir sus acusaciones! uD83DuDCF2??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/VpcFeMuLvl — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui