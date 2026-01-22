¿Luis Miguel le reclamó a Roberto Palazuelos? El actor de Televisa revela porque no hablará de él

Ciudad de México.- El reconocido actor y abogado mexicano, Roberto Palazuelos, recientemente brindó unas rápidas declaraciones en las que afirmó que no volverá a hablar de su antiguo amigo, Luis Miguel, y ante los cuestionamientos del porqué, el reconocido actor de Televisa decidió revelar el motivo por el que no hablará del querido cantante de origen español, ¿acaso le reclamó que opine de su vida?

Como se sabe, en su etapa de juventud, el denominado 'Diamante Negro' fue uno de los famosos que más convivió con el joven 'Sol de México', siendo constantemente noticia gracias a sus aventuras en Acapulco, especialmente en el club nocturno llamado Baby O, sin embargo, con forme pasó el tiempo y su fama creció, los famosos han tenido menos reuniones y hasta Roberto declaró que nunca fueron tan amigos.

Ante la cercanía pasada, a lo largo de los años se le ha cuestionado tanto a él, como a Jorge 'El Burro' Van Rankin con respecto a los escándalos que ha ido acumulando el cantante, esperando sacar información de fuentes más cercanas, sin embargo, en la más reciente entrevista de Palacios con Venga la Alegría, este declaró que no va a dar más declaraciones sobre el cantante, por lo que pidió que no le hablen de él.

Ante el cuestionamiento del porqué no quiere responder nada sobre el intérprete de Culpable o No, Roberto declaró que simplemente no le gusta hablar sobre él porque luego el cantante es el que se enoja: "No, no, no, no me gusta hablar de Mickey, la verdad, no, luego se enoja". Con respecto a si Luis Miguel le reclamó por ello, el actor negó que pasara eso: "No, ni quiero hablar de eso, no, ni lo he visto, ni me ha reclamado".

Finalmente, el actor de Perdiendo el Juicio, se despidió de todos los medios de comunicación que estaban presentes, como el de TV Azteca, y una vez más se mantuvo en silencio ante los cuestionamientos sobre el famoso padre de Michelle Salas, entrando al importante evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui