Lupita Villalobos confirma enfrentamiento contra Kim Shantal: Suben al ring en Super Nova Genesis

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Lupita Villalobos está en la cima del espectáculo, debido a que en un evento acaba de confirmar que tendrá un intenso enfrentamiento en contra de la creadora de contenido y estrella de realitys, Kim Shantal, pues ambas por primera vez en su vida van a subirse al ring y en el evento deportivo de boxeo amateur, el Super Nova Genesis 2026, van a pelear hasta que una gane.

Después del éxito de la primera edición, el próximo 26 de abril de este 2026, se va a realizar la segunda edición de las peleas amateurs de boxeo entre integrantes del mundo del espectáculo, que será celebrado en la Arena de la Ciudad de México, y emitido por redes sociales. En esta ocasión, una vez más se verá a la streamer, Alana Flores, como el evento principal de la noche, al ser la campeona vigente, tras derrotar a Gala Montes, buscando el mismo resultado contra Samadhi Zendejas.

Como parte de la cartelera de la noche, Shantal y la integrante del podcast de Las Alucines, van a enfrentarse contra el ring, teniendo ya su primer careo y entrevista, en el que las tensiones ya se elevaron, pues ambas son norteñas y han afirmado que no van a dejarse caer tan fácil, o sea, que ambas han dejado en claro que desean llevarse el triunfo de su encuentro y prometen una digna pelea de admirar.

La exparticipante de La Granja VIP, como parte de sus declaraciones de la entrevista, mencionó que en esta faceta deportiva será muy seria y disciplinada, no solo la graciosa de los videos o la "vale madre" de los realitys, y le va "a quitar lo alucín a Lupita" al ganarle con los guantes, mientras que la sonorense declaró que lo alucín se trae desde el nacimiento y le va a quitar su dignidad a Shantal, al ser ella la que logre vencerla.

Lista de los otros enfrentamientos que habrá sobre el ring:

Alana Flores vs Samadhi Zendejas

Mario Bautista vs Aaron Mercury

ElAbraham vs Nando

Milica vs Ari Geli

Lonche vs Willito

